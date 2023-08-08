Вы больше не будете покупать в магазине: рецепт домашней сметаны из двух ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Минутное блюдо из подручных продуктов
Сметана — очень распространенный в украинской кухне продукт. Во многих рецептах сметана используется как дополнительный ингредиент или уже при подаче готового блюда. Существует много рецептов со сметаной, в которых этот продукт играет главную роль: соусы со сметаной, заправки со сметаной, супы со сметаной, грибы и овощи со сметаной. Она очень используется в выпечке, сметану часто подают как самостоятельный соус к пышным блинам или любимому борщу.
Сегодня мы приготовим ее дома по рецепту Shuba. Для приготовления этого блюда вам понадобится только греческий йогурт и жирные сливки. В результате у вас получится соус, очень похожий по вкусу на нашу сметану. Вы сможете использовать такой соус как прекрасную альтернативу майонезу при заправке овощных салатов, также с фруктами и ягодами.
Как приготовить домашнюю сметану
Ингредиенты на 5 порций:
- греческий йогурт — 400 г;
- сливки 33% — 200 мл.
Способ приготовления:
- Смешайте в миске йогурт и сливки.
- Получившуюся массу хорошо взбейте в блендере. Храните ее в холодильнике в контейнере или в банке с плотной крышкой.
Такую сметану можно подавать к молодому картофелю или заправлять ею легкие овощные салаты.