Вы больше не будете покупать в магазине: рецепт домашней сметаны из двух ингредиентов

Минутное блюдо из подручных продуктов

Сметана — очень распространенный в украинской кухне продукт. Во многих рецептах сметана используется как дополнительный ингредиент или уже при подаче готового блюда. Существует много рецептов со сметаной, в которых этот продукт играет главную роль: соусы со сметаной, заправки со сметаной, супы со сметаной, грибы и овощи со сметаной. Она очень используется в выпечке, сметану часто подают как самостоятельный соус к пышным блинам или любимому борщу.

Сегодня мы приготовим ее дома по рецепту Shuba. Для приготовления этого блюда вам понадобится только греческий йогурт и жирные сливки. В результате у вас получится соус, очень похожий по вкусу на нашу сметану. Вы сможете использовать такой соус как прекрасную альтернативу майонезу при заправке овощных салатов, также с фруктами и ягодами.

Как приготовить домашнюю сметану

Ингредиенты на 5 порций:

греческий йогурт — 400 г;

сливки 33% — 200 мл.

Способ приготовления:

Смешайте в миске йогурт и сливки. Получившуюся массу хорошо взбейте в блендере. Храните ее в холодильнике в контейнере или в банке с плотной крышкой.

Такую сметану можно подавать к молодому картофелю или заправлять ею легкие овощные салаты.