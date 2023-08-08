Пышный и нежный яблочный пирог: простой рецепт
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Идеально к чаю или кофе
Мы рассказывали, как приготовить интересное мороженое со шкварками по рецепту украинского шеф-повара. Теперь делимся рецептом сладостей более привычных.
Пирог с яблоками по рецепту, которым поделились на womanlife.kyiv.ua, получается очень пышным и нежным. Это идеальная выпечка к чаю или кофе из простых ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике. Еще и готовить его просто – справится даже ребенок.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- щепотка соли
- 250 г сахара
- 20 г сливочного масла
- 2 столовые ложки сметаны
- 300 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2-3 яблока
Способ приготовления:
- Масло следует достать заранее – оно должно быть мягким. В миску вбиваем яйца. Добавляем щепотку соли и взбиваем до пышной массы.
- В процессе взбивания постепенно добавляем сахар. Хорошо сбиваем миксером.
- Добавляем мягкое сливочное масло, сметану и перемешиваем миксером. Отдельно муку смешиваем с разрыхлителем.
- Сухие ингредиенты постепенно просеиваем до жидких и перемешиваем поэтапно. Когда тесто стало однородным – оно готово. Для начинки яблока освобождаем от сердцевины, нарезаем ломтиками.
- Форму мультиварки смазываем маслом, выливаем в нее тесто. Сверху слоем выкладываем яблоки.
- В мультиварке на программе "Выпечка пирог" готовится 1 час. Также можно выпекать по этому рецепту в духовке. Это займет около 45 минут при 180 градусах.
Пирог сверху присыпаем сахарной пудрой. Вынимаем его из формы после охлаждения. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное и простое печенье на сметане.