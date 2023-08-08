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Пышный и нежный яблочный пирог: простой рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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От такого десерта никто не откажется
От такого десерта никто не откажется. Фото Правильное питание

Идеально к чаю или кофе

Мы рассказывали, как приготовить интересное мороженое со шкварками по рецепту украинского шеф-повара. Теперь делимся рецептом сладостей более привычных.

Пирог с яблоками по рецепту, которым поделились на womanlife.kyiv.ua, получается очень пышным и нежным. Это идеальная выпечка к чаю или кофе из простых ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике. Еще и готовить его просто – справится даже ребенок.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 250 г сахара
  • 20 г сливочного масла
  • 2 столовые ложки сметаны
  • 300 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2-3 яблока

Способ приготовления:

  1. Масло следует достать заранее – оно должно быть мягким. В миску вбиваем яйца. Добавляем щепотку соли и взбиваем до пышной массы.
  2. В процессе взбивания постепенно добавляем сахар. Хорошо сбиваем миксером.
  3. Добавляем мягкое сливочное масло, сметану и перемешиваем миксером. Отдельно муку смешиваем с разрыхлителем.
  4. Сухие ингредиенты постепенно просеиваем до жидких и перемешиваем поэтапно. Когда тесто стало однородным – оно готово. Для начинки яблока освобождаем от сердцевины, нарезаем ломтиками.
  5. Форму мультиварки смазываем маслом, выливаем в нее тесто. Сверху слоем выкладываем яблоки.
  6. В мультиварке на программе "Выпечка пирог" готовится 1 час. Также можно выпекать по этому рецепту в духовке. Это займет около 45 минут при 180 градусах.

Пирог сверху присыпаем сахарной пудрой. Вынимаем его из формы после охлаждения. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное и простое печенье на сметане.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Пирог #Выпечка