Пышный и нежный яблочный пирог: простой рецепт

Идеально к чаю или кофе

Мы рассказывали, как приготовить интересное мороженое со шкварками по рецепту украинского шеф-повара. Теперь делимся рецептом сладостей более привычных.

Пирог с яблоками по рецепту, которым поделились на womanlife.kyiv.ua, получается очень пышным и нежным. Это идеальная выпечка к чаю или кофе из простых ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике. Еще и готовить его просто – справится даже ребенок.

Ингредиенты:

3 яйца

щепотка соли

250 г сахара

20 г сливочного масла

2 столовые ложки сметаны

300 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

2-3 яблока

Способ приготовления:

Масло следует достать заранее – оно должно быть мягким. В миску вбиваем яйца. Добавляем щепотку соли и взбиваем до пышной массы. В процессе взбивания постепенно добавляем сахар. Хорошо сбиваем миксером. Добавляем мягкое сливочное масло, сметану и перемешиваем миксером. Отдельно муку смешиваем с разрыхлителем. Сухие ингредиенты постепенно просеиваем до жидких и перемешиваем поэтапно. Когда тесто стало однородным – оно готово. Для начинки яблока освобождаем от сердцевины, нарезаем ломтиками. Форму мультиварки смазываем маслом, выливаем в нее тесто. Сверху слоем выкладываем яблоки. В мультиварке на программе "Выпечка пирог" готовится 1 час. Также можно выпекать по этому рецепту в духовке. Это займет около 45 минут при 180 градусах.

Пирог сверху присыпаем сахарной пудрой. Вынимаем его из формы после охлаждения. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное и простое печенье на сметане.