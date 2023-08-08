Считанные минуты – и в духовку: фантастическая баклажанная закуска
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Выходит вкусно и очень сытно
Мы рассказывали, как приготовить вкусные конвертики из лаваша с творожной начинкой. Их можно сделать легко и быстро, просто как сочные кексы из баклажанов.
С ними справится даже ребенок, ведь никаких особых навыков иметь не нужно. Рецептом поделились на "Знай".
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 шт.
- сырок – 220 гр.
- мука – 3 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- вода — 70 мл.
- чеснок – 1-2 зуб.
- твердый творог – 40 гр.
- зеленый базилик (свежий) – 4-5 листьев
- соль и перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Баклажан нарезаем кубиком, чеснок крошим. Обжариваем чеснок на растительном масле, добавляем к нему баклажан. Обжариваем все вместе еще 2-3 минуты.
- В массу добавляем воду, соль, перец. Тушим под крышкой до полной готовности. Параллельно включаем духовой шкаф на 180 градусов.
- Когда немного остынет, перекладываем баклажан в миску и разминаем вилкой. Добавляем сырок, яйцо, измельченный базилик, сыр, муку. Солим, перчим и хорошо перемешиваем все.
- Формы для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем баклажанную массу. Выпекаем кексы в разогретой духовке 25 минут.
Кексы получаются очень вкусными и ароматными. Идеально к ним подойдет простой турецкий соус Хайдари.