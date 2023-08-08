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Считанные минуты – и в духовку: фантастическая баклажанная закуска

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант завтрака или перекуса
Прекрасный вариант завтрака или перекуса. Фото svitreceptiv.com

Выходит вкусно и очень сытно

Мы рассказывали, как приготовить вкусные конвертики из лаваша с творожной начинкой. Их можно сделать легко и быстро, просто как сочные кексы из баклажанов.

С ними справится даже ребенок, ведь никаких особых навыков иметь не нужно. Рецептом поделились на "Знай".

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 шт.
  • сырок – 220 гр.
  • мука – 3 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • вода — 70 мл.
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • твердый творог – 40 гр.
  • зеленый базилик (свежий) – 4-5 листьев
  • соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Баклажан нарезаем кубиком, чеснок крошим. Обжариваем чеснок на растительном масле, добавляем к нему баклажан. Обжариваем все вместе еще 2-3 минуты.
  2. В массу добавляем воду, соль, перец. Тушим под крышкой до полной готовности. Параллельно включаем духовой шкаф на 180 градусов.
  3. Когда немного остынет, перекладываем баклажан в миску и разминаем вилкой. Добавляем сырок, яйцо, измельченный базилик, сыр, муку. Солим, перчим и хорошо перемешиваем все.
  4. Формы для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем баклажанную массу. Выпекаем кексы в разогретой духовке 25 минут.

Кексы получаются очень вкусными и ароматными. Идеально к ним подойдет простой турецкий соус Хайдари.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Баклажан #Кексы