Считанные минуты – и в духовку: фантастическая баклажанная закуска

Выходит вкусно и очень сытно

Мы рассказывали, как приготовить вкусные конвертики из лаваша с творожной начинкой. Их можно сделать легко и быстро, просто как сочные кексы из баклажанов.

С ними справится даже ребенок, ведь никаких особых навыков иметь не нужно. Рецептом поделились на "Знай".

Ингредиенты:

баклажаны – 1 шт.

сырок – 220 гр.

мука – 3 ст.л.

яйцо – 1 шт.

вода — 70 мл.

чеснок – 1-2 зуб.

твердый творог – 40 гр.

зеленый базилик (свежий) – 4-5 листьев

соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Баклажан нарезаем кубиком, чеснок крошим. Обжариваем чеснок на растительном масле, добавляем к нему баклажан. Обжариваем все вместе еще 2-3 минуты. В массу добавляем воду, соль, перец. Тушим под крышкой до полной готовности. Параллельно включаем духовой шкаф на 180 градусов. Когда немного остынет, перекладываем баклажан в миску и разминаем вилкой. Добавляем сырок, яйцо, измельченный базилик, сыр, муку. Солим, перчим и хорошо перемешиваем все. Формы для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем баклажанную массу. Выпекаем кексы в разогретой духовке 25 минут.

Кексы получаются очень вкусными и ароматными. Идеально к ним подойдет простой турецкий соус Хайдари.