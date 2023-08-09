Вместо утреннего кофе - необычный десерт: рецепт-пятиминутка из трех ингредиентов
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Наслаждение в каждой ложке
Сколько удивительных десертов можно приготовить дома! А если вы любите кофейный вкус и считаете калории, тогда кофейный десерт – именно то!
Никаких особых ингредиент рецепт от "Це Смак" не требует — вам нужно всего 4 ингредиента и 15 минут времени. Этот кофейный десерт – отличная альтернатива калорийным лакомствам! Простой в приготовлении вкусный вкус любят все в вашей семье — и взрослые, и дети. Попробуйте – и убедитесь!
Как приготовить кофейный десерт.
Ингредиенты на 2 порции:
- мягкий сыр – 200 г;
- мед – 1 ст. л.;
- желатин – 1 ч. л.;
- кофе – 1 ч. л.;
- вода – 80 мл.
Способ приготовления:
- Мягкий творог слегка разомните вилкой и смешайте с медом до образования однородной массы.
- Сварите кофе. В напитке разведите желатин до полного растворения кристаллов.
- Сыр смешайте с кофе и взбейте миксером до образования мелких пузырьков.
- Готовую массу разлейте по пиалам или стаканам. Отправьте десерт в холодильник до полного застывания.
- По желанию кофейный десерт можно присыпать кокосовой стружкой, тертым шоколадом или корицей. В самую массу можно добавить ягоды, сухофрукты или орехи.
Если вы любите необычные десерты, то рецепт мороженого из сала — именно для вас. Готовьте и ешьте с удовольствием!