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Вместо утреннего кофе - необычный десерт: рецепт-пятиминутка из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Лучший низкокалорийный десерт
Лучший низкокалорийный десерт. Фото cesmak.info

Наслаждение в каждой ложке

Сколько удивительных десертов можно приготовить дома! А если вы любите кофейный вкус и считаете калории, тогда кофейный десерт – именно то!

Никаких особых ингредиент рецепт от "Це Смак" не требует — вам нужно всего 4 ингредиента и 15 минут времени. Этот кофейный десерт – отличная альтернатива калорийным лакомствам! Простой в приготовлении вкусный вкус любят все в вашей семье — и взрослые, и дети. Попробуйте – и убедитесь!

Как приготовить кофейный десерт.

Ингредиенты на 2 порции:

  • мягкий сыр – 200 г;
  • мед – 1 ст. л.;
  • желатин – 1 ч. л.;
  • кофе – 1 ч. л.;
  • вода – 80 мл.

Способ приготовления:

  1. Мягкий творог слегка разомните вилкой и смешайте с медом до образования однородной массы.
  2. Сварите кофе. В напитке разведите желатин до полного растворения кристаллов.
  3. Сыр смешайте с кофе и взбейте миксером до образования мелких пузырьков.
  4. Готовую массу разлейте по пиалам или стаканам. Отправьте десерт в холодильник до полного застывания.
  5. По желанию кофейный десерт можно присыпать кокосовой стружкой, тертым шоколадом или корицей. В самую массу можно добавить ягоды, сухофрукты или орехи.

Если вы любите необычные десерты, то рецепт мороженого из сала — именно для вас. Готовьте и ешьте с удовольствием!

Теги:
#Рецепт #Кофе #Десерт #Готовим дома