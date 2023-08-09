Вместо утреннего кофе - необычный десерт: рецепт-пятиминутка из трех ингредиентов

Наслаждение в каждой ложке

Сколько удивительных десертов можно приготовить дома! А если вы любите кофейный вкус и считаете калории, тогда кофейный десерт – именно то!

Никаких особых ингредиент рецепт от "Це Смак" не требует — вам нужно всего 4 ингредиента и 15 минут времени. Этот кофейный десерт – отличная альтернатива калорийным лакомствам! Простой в приготовлении вкусный вкус любят все в вашей семье — и взрослые, и дети. Попробуйте – и убедитесь!

Как приготовить кофейный десерт.

Ингредиенты на 2 порции:

мягкий сыр – 200 г;

мед – 1 ст. л.;

желатин – 1 ч. л.;

кофе – 1 ч. л.;

вода – 80 мл.

Способ приготовления:

Мягкий творог слегка разомните вилкой и смешайте с медом до образования однородной массы. Сварите кофе. В напитке разведите желатин до полного растворения кристаллов. Сыр смешайте с кофе и взбейте миксером до образования мелких пузырьков. Готовую массу разлейте по пиалам или стаканам. Отправьте десерт в холодильник до полного застывания. По желанию кофейный десерт можно присыпать кокосовой стружкой, тертым шоколадом или корицей. В самую массу можно добавить ягоды, сухофрукты или орехи.

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