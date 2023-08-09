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Не рецепт, а находка: никто не догадается, из чего эти котлеты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Все будут просить рецепт
Все будут просить рецепт. Фото shuba.life

Наслаждение в каждой ложке

При слове котлеты мы обычно представляем мясное блюдо, обжаренное в панировочных сухарях. А что, если попробовать приготовить овощные котлеты?

"Главред" делится рецептом котлет из кабачков. Именно это блюдо вы будете готовить вместо классических биточков, и мы расскажем, почему. Во-первых, для такого блюда вам надо простые ингредиенты — вам точно не придется бежать в магазин! Да и готовить их невероятно просто — просто смешать все продукты. Приступим?

Как приготовить котлеты из кабачков

Ингредиенты:

  1. кабачки — 2 шт.;
  2. рис — 100 гр;
  3. лук — 1 шт.;
  4. морковка — 1 шт.;
  5. яйца — 2 шт.;
  6. укроп и петрушка — по вкусу;
  7. мука — 2 ст. л.;
  8. перец и соль, чеснок — по вкусу;
  9. сметана или греческий йогурт.

Способ приготовления:

  1. Хорошо промойте рис под холодной водой. Переложите его в кастрюлю, залейте водой, посолите и отварите на медленном огне 10 минут.
  2. Помойте кабачки, отрежьте им кончики. Если овощи старые, очистите кожуру. Натрите их на средней терке и переложите в миску.
  3. Посолите кабачки, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы они пустили сок.
  4. Помойте и почистите лук и морковку. Лук мелко порежьте, морковку натрите на мелкой терке.
  5. Переложите рис в большую миску, добавьте к нему лук и морковку.
  6. Уберите всю жидкость с кабачков, смешайте их с рисом и морковкой.
  7. Мелко порежьте укроп и петрушку, измельчите чеснок по вкусу.
  8. К рису с кабачками добавьте 2 яйца, муку, посолите и поперчите по вкусу. Все ингредиенты перемешайте.
  9. С помощью столовой ложки выкладывайте котлеты на разогретую с растительным маслом сковороду. Жарьте котлеты до золотистой корочки с двух сторон.

Приготовьте к кабачковым котлетам соус тартар по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Котлеты #Готовим дома