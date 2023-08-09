Не рецепт, а находка: никто не догадается, из чего эти котлеты

Наслаждение в каждой ложке

При слове котлеты мы обычно представляем мясное блюдо, обжаренное в панировочных сухарях. А что, если попробовать приготовить овощные котлеты?

"Главред" делится рецептом котлет из кабачков. Именно это блюдо вы будете готовить вместо классических биточков, и мы расскажем, почему. Во-первых, для такого блюда вам надо простые ингредиенты — вам точно не придется бежать в магазин! Да и готовить их невероятно просто — просто смешать все продукты. Приступим?

Как приготовить котлеты из кабачков

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.; рис — 100 гр; лук — 1 шт.; морковка — 1 шт.; яйца — 2 шт.; укроп и петрушка — по вкусу; мука — 2 ст. л.; перец и соль, чеснок — по вкусу; сметана или греческий йогурт.

Способ приготовления:

Хорошо промойте рис под холодной водой. Переложите его в кастрюлю, залейте водой, посолите и отварите на медленном огне 10 минут. Помойте кабачки, отрежьте им кончики. Если овощи старые, очистите кожуру. Натрите их на средней терке и переложите в миску. Посолите кабачки, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы они пустили сок. Помойте и почистите лук и морковку. Лук мелко порежьте, морковку натрите на мелкой терке. Переложите рис в большую миску, добавьте к нему лук и морковку. Уберите всю жидкость с кабачков, смешайте их с рисом и морковкой. Мелко порежьте укроп и петрушку, измельчите чеснок по вкусу. К рису с кабачками добавьте 2 яйца, муку, посолите и поперчите по вкусу. Все ингредиенты перемешайте. С помощью столовой ложки выкладывайте котлеты на разогретую с растительным маслом сковороду. Жарьте котлеты до золотистой корочки с двух сторон.

Приготовьте к кабачковым котлетам соус тартар по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.