Не рецепт, а находка: никто не догадается, из чего эти котлеты
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Наслаждение в каждой ложке
При слове котлеты мы обычно представляем мясное блюдо, обжаренное в панировочных сухарях. А что, если попробовать приготовить овощные котлеты?
"Главред" делится рецептом котлет из кабачков. Именно это блюдо вы будете готовить вместо классических биточков, и мы расскажем, почему. Во-первых, для такого блюда вам надо простые ингредиенты — вам точно не придется бежать в магазин! Да и готовить их невероятно просто — просто смешать все продукты. Приступим?
Как приготовить котлеты из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- рис — 100 гр;
- лук — 1 шт.;
- морковка — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- укроп и петрушка — по вкусу;
- мука — 2 ст. л.;
- перец и соль, чеснок — по вкусу;
- сметана или греческий йогурт.
Способ приготовления:
- Хорошо промойте рис под холодной водой. Переложите его в кастрюлю, залейте водой, посолите и отварите на медленном огне 10 минут.
- Помойте кабачки, отрежьте им кончики. Если овощи старые, очистите кожуру. Натрите их на средней терке и переложите в миску.
- Посолите кабачки, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы они пустили сок.
- Помойте и почистите лук и морковку. Лук мелко порежьте, морковку натрите на мелкой терке.
- Переложите рис в большую миску, добавьте к нему лук и морковку.
- Уберите всю жидкость с кабачков, смешайте их с рисом и морковкой.
- Мелко порежьте укроп и петрушку, измельчите чеснок по вкусу.
- К рису с кабачками добавьте 2 яйца, муку, посолите и поперчите по вкусу. Все ингредиенты перемешайте.
- С помощью столовой ложки выкладывайте котлеты на разогретую с растительным маслом сковороду. Жарьте котлеты до золотистой корочки с двух сторон.
Приготовьте к кабачковым котлетам соус тартар по рецепту "Телеграф" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.