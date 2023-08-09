"Летний" крабовый салат с секретом: рецепт, от которого за уши не оттянешь

Нежное и необычное блюдо покорит и близких, и гостей

Когда речь идет о крабовых палочках, скорее всего, мы готовим его по классическому рецепту с рисом. Если же любимое блюдо хочется как-то освежить, то этот рецепт для вас.

Предлагаем воспользоваться наличием в холодильнике овощей и дополнить салат новыми ингредиентами по рецепту "Сенсації". Вкус крабовых палочек удачно сочетается с пикантной морковью и свежими огурцами, их удачно дополнят вареные яйца и майонез. Попробуйте – и такой салат станет частым гостем вашего стола.

Как приготовить "летний" крабовый салат

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г;

морковь по-корейски – 200 г;

яйца куриные – 3 шт.;

огурцы свежие – 2 шт.;

майонез – 3 ст. л.;

соль – 0,3 ч. л.

Способ приготовления:

Крабовые палочки и огурцы нарезаем кубиками. Яйца отвариваем примерно 10 минут, нарезаем кубиками. Немного измельчаем корейскую морковь. Все ингредиенты заправляем майонезом и хорошо перемешиваем. Отправляем его в холодильник на несколько часов для пропитки и готов салат! Необходимо поставить его в холодильник на несколько часов и можно подавать к столу.

Любители крабовых палочек могут нафаршировать ими огурцы по рецепту "Телеграфа". Это не только вкусно, но еще и необычно!