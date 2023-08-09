"Летний" крабовый салат с секретом: рецепт, от которого за уши не оттянешь
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Нежное и необычное блюдо покорит и близких, и гостей
Когда речь идет о крабовых палочках, скорее всего, мы готовим его по классическому рецепту с рисом. Если же любимое блюдо хочется как-то освежить, то этот рецепт для вас.
Предлагаем воспользоваться наличием в холодильнике овощей и дополнить салат новыми ингредиентами по рецепту "Сенсації". Вкус крабовых палочек удачно сочетается с пикантной морковью и свежими огурцами, их удачно дополнят вареные яйца и майонез. Попробуйте – и такой салат станет частым гостем вашего стола.
Как приготовить "летний" крабовый салат
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г;
- морковь по-корейски – 200 г;
- яйца куриные – 3 шт.;
- огурцы свежие – 2 шт.;
- майонез – 3 ст. л.;
- соль – 0,3 ч. л.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки и огурцы нарезаем кубиками.
- Яйца отвариваем примерно 10 минут, нарезаем кубиками.
- Немного измельчаем корейскую морковь.
- Все ингредиенты заправляем майонезом и хорошо перемешиваем. Отправляем его в холодильник на несколько часов для пропитки и готов салат! Необходимо поставить его в холодильник на несколько часов и можно подавать к столу.
Любители крабовых палочек могут нафаршировать ими огурцы по рецепту "Телеграфа". Это не только вкусно, но еще и необычно!