Будете готовить каждое лето: проверенный рецепт консервированных огурцов по-домашнему

Ваши огурцы будут храниться до самой весны!

Хрустящие консервированные огурцы — прекрасная закуска на зиму. Откройте баночку, поставьте ее на стол — и вряд ли кто-то пройдет, не взяв оттуда огурчик.

Рецепт консервированных огурцов по-домашнему от Shuba станет вашим фирменным. Они получаются с характерным кисло-соленым вкусом — и вряд ли ваши близкие откажут себе в удовольствии ими полакомиться!

Как приготовить консервированные огурцы по-домашнему

Ингредиенты на 2 порции:

огурцы — 1 кг;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

укроп, зонтики — 4 шт.;

вишня, листья — 6 шт.;

черная смородина, листья — 6 шт.;

лавровый лист — 4 шт.;

перец душистый, горошек — 6 шт.;

перец черный, горошек — 10 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль каменная — 2 ст. л.;

уксус — 100 мл.

Способ приготовления:

Огурцы промойте, залейте холодной водой и оставьте на 4 часа. Очистите чеснок, помойте и крупно нарежьте зелень. В двухлитровые подготовленные банки положите: 1 зубчик чеснока, 2 зонтика укропа, 3 листика вишни и смородины, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца и 5 горошин черного перца. Добавьте по 1 ст. л. сахара и соли, залейте по 50 мл уксуса. Влейте в банки теплую кипяченую воду (должно оставаться 1 см до верха). Накройте крышками. Поставьте банки в большую кастрюлю. Влейте в нее тёплую воду, доведите до кипения, простерилизуйте 15 минут и после герметично закройте банки крышками.

Любителям консервации советуем обратить внимание на рецепт огурцов без уксуса и сахара. Готовьте и ешьте с удовольствием!