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Будете готовить каждое лето: проверенный рецепт консервированных огурцов по-домашнему

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Консервированные огурцы по-домашнему - проверенный вариант вкусной закуски
Консервированные огурцы по-домашнему - проверенный вариант вкусной закуски. Фото shuba.life

Ваши огурцы будут храниться до самой весны!

Хрустящие консервированные огурцы — прекрасная закуска на зиму. Откройте баночку, поставьте ее на стол — и вряд ли кто-то пройдет, не взяв оттуда огурчик.

Рецепт консервированных огурцов по-домашнему от Shuba станет вашим фирменным. Они получаются с характерным кисло-соленым вкусом — и вряд ли ваши близкие откажут себе в удовольствии ими полакомиться!

Как приготовить консервированные огурцы по-домашнему

Ингредиенты на 2 порции:

  • огурцы — 1 кг;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • укроп, зонтики — 4 шт.;
  • вишня, листья — 6 шт.;
  • черная смородина, листья — 6 шт.;
  • лавровый лист — 4 шт.;
  • перец душистый, горошек — 6 шт.;
  • перец черный, горошек — 10 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль каменная — 2 ст. л.;
  • уксус — 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Огурцы промойте, залейте холодной водой и оставьте на 4 часа.
  2. Очистите чеснок, помойте и крупно нарежьте зелень.
  3. В двухлитровые подготовленные банки положите: 1 зубчик чеснока, 2 зонтика укропа, 3 листика вишни и смородины, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца и 5 горошин черного перца. Добавьте по 1 ст. л. сахара и соли, залейте по 50 мл уксуса. Влейте в банки теплую кипяченую воду (должно оставаться 1 см до верха). Накройте крышками.
  4. Поставьте банки в большую кастрюлю. Влейте в нее тёплую воду, доведите до кипения, простерилизуйте 15 минут и после герметично закройте банки крышками.

Любителям консервации советуем обратить внимание на рецепт огурцов без уксуса и сахара. Готовьте и ешьте с удовольствием!

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