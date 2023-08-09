Мясо просто растает во рту: идеальный рецепт шашлыка в майонезном маринаде

Необычное блюдо с неповторимой кислинкой

Лето – это частые пикники, вылазки на природу и конечно же, сочный шашлык. Вряд ли без этого блюда можно представить теплое время года.

Для приготовления свиного шашлыка в майонезном маринаде по рецепту Shuba вам понадобится ошеек и вкусный маринад на основе майонеза, горчицы, сока лимона и специй. У вас получится потрясающее блюдо с нежным вкусом и аппетитной сочностью.

Как приготовить свиной шашлык в майонезном маринаде

Ингредиенты на 4 порции:

свинина, ошеек — 1 г;

майонез 67% — 2 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

лук репчатый — 2 шт.;

лимон, сок — 2 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

специи сумах — 1 ч. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Помойте, обсушите и нарежьте порционными кусочками мясо. Очистите и порежьте средними колечками лук. Для маринада смешайте майонез, горчицу, сок лимона, перец, сумах, кольца лука и лавровые листья. В приготовленный маринад выложите кусочки мяса и перемешайте. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 5-6 часов. На шампуры нанизывайте кусочки мяса и лука, посолите. Жарьте мясо над горячим углем 15-20 минут, периодически поворачивая шампуры — мясо должно равномерно прожариться и зарумянится.

Подавайте такой шашлык томатным соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!