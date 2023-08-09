Мясо просто растает во рту: идеальный рецепт шашлыка в майонезном маринаде
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Необычное блюдо с неповторимой кислинкой
Лето – это частые пикники, вылазки на природу и конечно же, сочный шашлык. Вряд ли без этого блюда можно представить теплое время года.
Для приготовления свиного шашлыка в майонезном маринаде по рецепту Shuba вам понадобится ошеек и вкусный маринад на основе майонеза, горчицы, сока лимона и специй. У вас получится потрясающее блюдо с нежным вкусом и аппетитной сочностью.
Как приготовить свиной шашлык в майонезном маринаде
Ингредиенты на 4 порции:
- свинина, ошеек — 1 г;
- майонез 67% — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- лимон, сок — 2 ст. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- специи сумах — 1 ч. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте, обсушите и нарежьте порционными кусочками мясо.
- Очистите и порежьте средними колечками лук.
- Для маринада смешайте майонез, горчицу, сок лимона, перец, сумах, кольца лука и лавровые листья.
- В приготовленный маринад выложите кусочки мяса и перемешайте. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 5-6 часов.
- На шампуры нанизывайте кусочки мяса и лука, посолите.
- Жарьте мясо над горячим углем 15-20 минут, периодически поворачивая шампуры — мясо должно равномерно прожариться и зарумянится.
Подавайте такой шашлык томатным соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!