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Мясо просто растает во рту: идеальный рецепт шашлыка в майонезном маринаде

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Насладитесь вкусом свиного шашлыка в майонезном маринаде
Насладитесь вкусом свиного шашлыка в майонезном маринаде. Фото shuba.life

Необычное блюдо с неповторимой кислинкой

Лето – это частые пикники, вылазки на природу и конечно же, сочный шашлык. Вряд ли без этого блюда можно представить теплое время года.

Для приготовления свиного шашлыка в майонезном маринаде по рецепту Shuba вам понадобится ошеек и вкусный маринад на основе майонеза, горчицы, сока лимона и специй. У вас получится потрясающее блюдо с нежным вкусом и аппетитной сочностью.

Как приготовить свиной шашлык в майонезном маринаде

Ингредиенты на 4 порции:

  • свинина, ошеек — 1 г;
  • майонез 67% — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • лимон, сок — 2 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • специи сумах — 1 ч. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте, обсушите и нарежьте порционными кусочками мясо.
  2. Очистите и порежьте средними колечками лук.
  3. Для маринада смешайте майонез, горчицу, сок лимона, перец, сумах, кольца лука и лавровые листья.
  4. В приготовленный маринад выложите кусочки мяса и перемешайте. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 5-6 часов.
  5. На шампуры нанизывайте кусочки мяса и лука, посолите.
  6. Жарьте мясо над горячим углем 15-20 минут, периодически поворачивая шампуры — мясо должно равномерно прожариться и зарумянится.

Подавайте такой шашлык томатным соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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