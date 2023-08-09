Понадобится стакан кефира и одно яйцо: как за 20 минут накормить семью пирожками
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Великолепный результат при минимуме времени и ингредиентов!
Жареные пирожки – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Проявив фантазию, их можно приготовить абсолютно с разными начинками на любой вкус: соленые — с мясом или колбасой, сладкие — с творогом или ягодами.
Давайте сегодня приготовим необычные пирожки по рецепту "УНИАН" — с творогом, колбасой и зеленью. Приготовление их не требует много времени и умений, поэтому идем готовить!
Как приготовить жареные пирожки
Ингредиенты:
- кефир — 300 мл;
- сода — 1/2 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- мука — 450-500 г;
- растительное масло — 20 мл + масло для жарки;
- творог или творожный сыр — 200 г;
- колбаса — 200 г;
- свежая зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- В большую миску наливаем кефир и добавляем соду, яйцо и сахар. Все ингредиенты тщательно перемешиваем.
- В массу добавляем муку и замешиваем тесто. Вливаем растительное масло и продолжаем вымешивать, пока масло полностью впитается. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 15 минут для отдыха.
- Колбасу натираем на крупной терке, мелко нарезаем зелень. Смешиваем с творогом.
- Тесто делим на две равные части. Каждую раскатываем в тонкий слой.
- На первый слой теста выкладываем начинку на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху выкладываем вторую часть теста. С помощью емкости нужного диаметра формируем пирожки, при необходимости дополнительно защипнув края.
- На предварительно разогретую сковороду выкладываем пирожки и обжариваем до золотистой корочки.
А для разнообразия можно приготовить жареные пирожки с картофелем по рецепту "Телеграф". Попробуем?