Понадобится стакан кефира и одно яйцо: как за 20 минут накормить семью пирожками

Великолепный результат при минимуме времени и ингредиентов!

Жареные пирожки – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Проявив фантазию, их можно приготовить абсолютно с разными начинками на любой вкус: соленые — с мясом или колбасой, сладкие — с творогом или ягодами.

Давайте сегодня приготовим необычные пирожки по рецепту "УНИАН" — с творогом, колбасой и зеленью. Приготовление их не требует много времени и умений, поэтому идем готовить!

Как приготовить жареные пирожки

Ингредиенты:

кефир — 300 мл;

сода — 1/2 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

мука — 450-500 г;

растительное масло — 20 мл + масло для жарки;

творог или творожный сыр — 200 г;

колбаса — 200 г;

свежая зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

В большую миску наливаем кефир и добавляем соду, яйцо и сахар. Все ингредиенты тщательно перемешиваем. В массу добавляем муку и замешиваем тесто. Вливаем растительное масло и продолжаем вымешивать, пока масло полностью впитается. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 15 минут для отдыха. Колбасу натираем на крупной терке, мелко нарезаем зелень. Смешиваем с творогом. Тесто делим на две равные части. Каждую раскатываем в тонкий слой. На первый слой теста выкладываем начинку на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху выкладываем вторую часть теста. С помощью емкости нужного диаметра формируем пирожки, при необходимости дополнительно защипнув края. На предварительно разогретую сковороду выкладываем пирожки и обжариваем до золотистой корочки.

А для разнообразия можно приготовить жареные пирожки с картофелем по рецепту "Телеграф". Попробуем?