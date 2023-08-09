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Понадобится стакан кефира и одно яйцо: как за 20 минут накормить семью пирожками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие пирожки получатся даже у тех, кто их не готовил
Такие пирожки получатся даже у тех, кто их не готовил. Фото unian.ua

Великолепный результат при минимуме времени и ингредиентов!

Жареные пирожки – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Проявив фантазию, их можно приготовить абсолютно с разными начинками на любой вкус: соленые — с мясом или колбасой, сладкие — с творогом или ягодами.

Давайте сегодня приготовим необычные пирожки по рецепту "УНИАН" — с творогом, колбасой и зеленью. Приготовление их не требует много времени и умений, поэтому идем готовить!

Как приготовить жареные пирожки

Ингредиенты:

  • кефир — 300 мл;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • мука — 450-500 г;
  • растительное масло — 20 мл + масло для жарки;
  • творог или творожный сыр — 200 г;
  • колбаса — 200 г;
  • свежая зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В большую миску наливаем кефир и добавляем соду, яйцо и сахар. Все ингредиенты тщательно перемешиваем.
  2. В массу добавляем муку и замешиваем тесто. Вливаем растительное масло и продолжаем вымешивать, пока масло полностью впитается. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 15 минут для отдыха.
  3. Колбасу натираем на крупной терке, мелко нарезаем зелень. Смешиваем с творогом.
  4. Тесто делим на две равные части. Каждую раскатываем в тонкий слой.
  5. На первый слой теста выкладываем начинку на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху выкладываем вторую часть теста. С помощью емкости нужного диаметра формируем пирожки, при необходимости дополнительно защипнув края.
  6. На предварительно разогретую сковороду выкладываем пирожки и обжариваем до золотистой корочки.

А для разнообразия можно приготовить жареные пирожки с картофелем по рецепту "Телеграф". Попробуем?

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#Рецепт #Пирожки #Готовим дома