Чесночный соус для салатов, картофеля и рыбы вы приготовите за 10 минут

Вкусный соус — одним движением руки!

Чесночный соус – идеальный вариант для того, чтобы подчеркнуть вкус рыбы, картофеля фри или овощных салатов. Готовить его — одно удовольствие: просто и из подручных продуктов. Любому блюду он придаст остроты и пикантности.

Shuba рекомендует для его приготовления взять такие основные ингредиенты, как сливки, чеснок, петрушка и специи. Но есть еще более простой способ приготовления заправки — взять готовый майонез, добавить измельченный чеснок и посыпать зеленью.

Как приготовить чесночный соус

Ингредиенты на 4 порции:

вода — 120 мл;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

чеснок сушеный — 3 г;

сливки — 250 мл;

петрушка, веточка — 5 г;

крахмал кукурузный — 15 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Налейте половину воды в кастрюлю и доведите на среднем огне до кипения. Добавьте чеснок и чесночный порошок, варите около 5 минут, пока вода почти не выпарится. В смесь добавьте густые сливки, петрушку, соль и перец. Смешайте кукурузный крахмал с оставшейся водой и вмешайте в соус. Постоянно помешивая, готовьте массу до загустения — это у вас займет около трех минут. Когда соус стал однородным — он готов!

Рекомендуем такой соус подать к любимому овощному салату! Приятного аппетита!