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Чесночный соус для салатов, картофеля и рыбы вы приготовите за 10 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пикантный чесночный соус
Пикантный чесночный соус. Фото shuba.life

Вкусный соус — одним движением руки!

Чесночный соус – идеальный вариант для того, чтобы подчеркнуть вкус рыбы, картофеля фри или овощных салатов. Готовить его — одно удовольствие: просто и из подручных продуктов. Любому блюду он придаст остроты и пикантности.

Shuba рекомендует для его приготовления взять такие основные ингредиенты, как сливки, чеснок, петрушка и специи. Но есть еще более простой способ приготовления заправки — взять готовый майонез, добавить измельченный чеснок и посыпать зеленью.

Как приготовить чесночный соус

Ингредиенты на 4 порции:

  • вода — 120 мл;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • чеснок сушеный — 3 г;
  • сливки — 250 мл;
  • петрушка, веточка — 5 г;
  • крахмал кукурузный — 15 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Налейте половину воды в кастрюлю и доведите на среднем огне до кипения. Добавьте чеснок и чесночный порошок, варите около 5 минут, пока вода почти не выпарится.
  2. В смесь добавьте густые сливки, петрушку, соль и перец. Смешайте кукурузный крахмал с оставшейся водой и вмешайте в соус.
  3. Постоянно помешивая, готовьте массу до загустения — это у вас займет около трех минут. Когда соус стал однородным — он готов!

Рекомендуем такой соус подать к любимому овощному салату! Приятного аппетита!

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