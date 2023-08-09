Чесночный соус для салатов, картофеля и рыбы вы приготовите за 10 минут
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Вкусный соус — одним движением руки!
Чесночный соус – идеальный вариант для того, чтобы подчеркнуть вкус рыбы, картофеля фри или овощных салатов. Готовить его — одно удовольствие: просто и из подручных продуктов. Любому блюду он придаст остроты и пикантности.
Shuba рекомендует для его приготовления взять такие основные ингредиенты, как сливки, чеснок, петрушка и специи. Но есть еще более простой способ приготовления заправки — взять готовый майонез, добавить измельченный чеснок и посыпать зеленью.
Как приготовить чесночный соус
Ингредиенты на 4 порции:
- вода — 120 мл;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- чеснок сушеный — 3 г;
- сливки — 250 мл;
- петрушка, веточка — 5 г;
- крахмал кукурузный — 15 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Налейте половину воды в кастрюлю и доведите на среднем огне до кипения. Добавьте чеснок и чесночный порошок, варите около 5 минут, пока вода почти не выпарится.
- В смесь добавьте густые сливки, петрушку, соль и перец. Смешайте кукурузный крахмал с оставшейся водой и вмешайте в соус.
- Постоянно помешивая, готовьте массу до загустения — это у вас займет около трех минут. Когда соус стал однородным — он готов!
Рекомендуем такой соус подать к любимому овощному салату! Приятного аппетита!