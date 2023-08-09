Идеально к любому гарниру: рецепт летнего салата из помидоров и зелени
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Невероятное блюдо из простых продуктов
Легкий салат из сезонных овощей — идеальное блюдо для летнего обеда или ужина. Готовить их можно из овощей, а для более сытного варианта можно добавить морепродукты, рыбу, яйца, мясо.
Для приготовления салата по рецепту "Мета" мы используем обычные продукты: нарезанные томаты, заправку с маслом, перец, чеснок, зелень. Однако это блюдо настолько насыщено и вкусом, и ароматом, что есть его – особое удовольствие.
Как приготовить летний салат из помидоров и зелени
Ингредиенты:
- масло оливковое — 2 ст. л.;
- белый винный уксус — 1 ст. л.;
- вода — 1 ст. л.;
- соль — 0.5 ч. л.;
- сахар — 1.5 ч. л.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- укроп, пучок — 0.5 шт.;
- кинза, пучок — 0.5 шт.;
- томаты — 500 г.
Способ приготовления:
- Нарежьте укроп и кинзу. Сладкий перец разрежьте на четыре части, натрите на крупной терке. Выдавите на него чеснок.
- Нарежьте томаты.
- Для приготовления заправки смешайте масло, уксус, воду, соль и сахар.
- Соберите салат. В миску выложите помидоры, перец с чесноком, зелень. Полейте заправкой.
- Поставьте салат в холодильник на 2 часа.
Подавайте такой салат к макаронам с фаршем и овощами по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!