Идеально к любому гарниру: рецепт летнего салата из помидоров и зелени

Невероятное блюдо из простых продуктов

Легкий салат из сезонных овощей — идеальное блюдо для летнего обеда или ужина. Готовить их можно из овощей, а для более сытного варианта можно добавить морепродукты, рыбу, яйца, мясо.

Для приготовления салата по рецепту "Мета" мы используем обычные продукты: нарезанные томаты, заправку с маслом, перец, чеснок, зелень. Однако это блюдо настолько насыщено и вкусом, и ароматом, что есть его – особое удовольствие.

Как приготовить летний салат из помидоров и зелени

Ингредиенты:

масло оливковое — 2 ст. л.;

белый винный уксус — 1 ст. л.;

вода — 1 ст. л.;

соль — 0.5 ч. л.;

сахар — 1.5 ч. л.;

перец сладкий — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

укроп, пучок — 0.5 шт.;

кинза, пучок — 0.5 шт.;

томаты — 500 г.

Способ приготовления:

Нарежьте укроп и кинзу. Сладкий перец разрежьте на четыре части, натрите на крупной терке. Выдавите на него чеснок. Нарежьте томаты. Для приготовления заправки смешайте масло, уксус, воду, соль и сахар. Соберите салат. В миску выложите помидоры, перец с чесноком, зелень. Полейте заправкой. Поставьте салат в холодильник на 2 часа.

Подавайте такой салат к макаронам с фаршем и овощами по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!