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Идеально к любому гарниру: рецепт летнего салата из помидоров и зелени

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличный салат на обед или ужин за считанные минуты
Отличный салат на обед или ужин за считанные минуты. Фото Meta.ua

Невероятное блюдо из простых продуктов

Легкий салат из сезонных овощей — идеальное блюдо для летнего обеда или ужина. Готовить их можно из овощей, а для более сытного варианта можно добавить морепродукты, рыбу, яйца, мясо.

Для приготовления салата по рецепту "Мета" мы используем обычные продукты: нарезанные томаты, заправку с маслом, перец, чеснок, зелень. Однако это блюдо настолько насыщено и вкусом, и ароматом, что есть его – особое удовольствие.

Как приготовить летний салат из помидоров и зелени

Ингредиенты:

  • масло оливковое — 2 ст. л.;
  • белый винный уксус — 1 ст. л.;
  • вода — 1 ст. л.;
  • соль — 0.5 ч. л.;
  • сахар — 1.5 ч. л.;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • укроп, пучок — 0.5 шт.;
  • кинза, пучок — 0.5 шт.;
  • томаты — 500 г.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте укроп и кинзу. Сладкий перец разрежьте на четыре части, натрите на крупной терке. Выдавите на него чеснок.
  2. Нарежьте томаты.
  3. Для приготовления заправки смешайте масло, уксус, воду, соль и сахар.
  4. Соберите салат. В миску выложите помидоры, перец с чесноком, зелень. Полейте заправкой.
  5. Поставьте салат в холодильник на 2 часа.

Подавайте такой салат к макаронам с фаршем и овощами по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!

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