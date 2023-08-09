Всего пять минут – и пицца на столе: вкусный завтрак на сковороде

Прекрасный вариант быстрого завтрака

Мы делились подборкой простых и вкусных завтраков. Еще один вариант простого и сытного перекуса утром – пицца на сковороде.

Такая пицца-пятиминутка – отличное блюдо для тех, кто не любит долго стоять у плиты, но не откажется вкусно поесть. Весь процесс приготовления занимает совсем немного времени, а потребуется всего несколько продуктов. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

Мука – 10 ложек

Сметана – 3 ложки

Яйца – 2 шт

Колбаса салями – 100 граммов

Сыр – 100 граммов

Майонез – 3 ложки

Соль – щепотка

Кетчуп

Способ приготовления:

Разбиваем яйца, перемешиваем до однородной массы. Добавляем соль, майонез и сметану. Все вместе сбиваем венчиком до образования легкой пены. К массе добавляем муку и перемешиваем. Если хотите сделать тесто более мягким, добавляем в него соду на кончике ножа. Однородное тесто выливаем тонким слоем в холодную сковородку. Сверху поливаем основу томатным соусом. Также выкладываем колбасу, творог. Накрываем крышкой. Готовим блюдо на среднем огне, пока не расплавится творог. В среднем это займет от пяти до десяти минут.

Горячую пиццу выкладываем и разрезаем на кусочки. Очень вкусно посыпать ее зеленью. Также мы делились рецептом простого летнего салата из четырех ингредиентов.