Всего пять минут – и пицца на столе: вкусный завтрак на сковороде
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Прекрасный вариант быстрого завтрака
Мы делились подборкой простых и вкусных завтраков. Еще один вариант простого и сытного перекуса утром – пицца на сковороде.
Такая пицца-пятиминутка – отличное блюдо для тех, кто не любит долго стоять у плиты, но не откажется вкусно поесть. Весь процесс приготовления занимает совсем немного времени, а потребуется всего несколько продуктов. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- Мука – 10 ложек
- Сметана – 3 ложки
- Яйца – 2 шт
- Колбаса салями – 100 граммов
- Сыр – 100 граммов
- Майонез – 3 ложки
- Соль – щепотка
- Кетчуп
Способ приготовления:
- Разбиваем яйца, перемешиваем до однородной массы. Добавляем соль, майонез и сметану.
- Все вместе сбиваем венчиком до образования легкой пены. К массе добавляем муку и перемешиваем.
- Если хотите сделать тесто более мягким, добавляем в него соду на кончике ножа. Однородное тесто выливаем тонким слоем в холодную сковородку.
- Сверху поливаем основу томатным соусом. Также выкладываем колбасу, творог.
- Накрываем крышкой. Готовим блюдо на среднем огне, пока не расплавится творог. В среднем это займет от пяти до десяти минут.
Горячую пиццу выкладываем и разрезаем на кусочки. Очень вкусно посыпать ее зеленью. Также мы делились рецептом простого летнего салата из четырех ингредиентов.