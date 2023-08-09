Горстка овощей – и ужин на столе: фантастический рецепт постной запеканки
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Родные будут просить добавки
Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с фаршем. Но приближается пост, а значит, пора вносить правки в ежедневный рацион.
Делимся рецептом аппетитной запеканки, нежной внутри и хрустящей снаружи. Запеченная цветная капуста с грибами, хоть и легкая, но достаточно сытная. Она идеально подойдет, если вы пытаетесь облегчить свое меню или соблюдаете пост. Рецептом поделились на портале presspoint.in.ua.
Ингредиенты:
- Одна цветная капуста (500-600 граммов);
- яйца 1 шт;
- Грибы 200 г;
- Растительное масло 3-4 ст. л.;
- Лук репчатый 1 шт.;
- Морковь 1 шт.;
- Сметана 150-200 г;
- Сыр жесткий 3 ст. л.;
- Соль по вкусу;
- Свежая зелень.
Способ приготовления:
- Соцветие цветной капусты в подсоленном кипятке варим в течение 12 минут. Откидываем капусту на дуршлаг, а когда стечет вода — выкладываем в глубокую форму для запекания.
- Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем. Обжариваем овощи на небольшом огне до мягкости.
- Грибы нарезаем пластинками и добавляем к овощам. Когда они получат корку, солим и обжариваем смесь еще несколько минут, периодически помешивая. Выкладываем массу на цветную капусту.
- Посыпаем все сыром. Для заливки смешиваем яйцо, сметану и щепотку соли. Взбиваем. Выливаем эту смесь на слой творога.
- Цветную капусту с грибами ставим в предварительно разогретую духовку. Запекаем ее примерно 15 минут при температуре 180 °С.
При желании готовое блюдо посыпаем свежайшей зеленью. Это может быть и оригинальный гарнир – скажем, к жареной рыбе.