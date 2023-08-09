Горстка овощей – и ужин на столе: фантастический рецепт постной запеканки

Родные будут просить добавки

Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с фаршем. Но приближается пост, а значит, пора вносить правки в ежедневный рацион.

Делимся рецептом аппетитной запеканки, нежной внутри и хрустящей снаружи. Запеченная цветная капуста с грибами, хоть и легкая, но достаточно сытная. Она идеально подойдет, если вы пытаетесь облегчить свое меню или соблюдаете пост. Рецептом поделились на портале presspoint.in.ua.

Ингредиенты:

Одна цветная капуста (500-600 граммов);

яйца 1 шт;

Грибы 200 г;

Растительное масло 3-4 ст. л.;

Лук репчатый 1 шт.;

Морковь 1 шт.;

Сметана 150-200 г;

Сыр жесткий 3 ст. л.;

Соль по вкусу;

Свежая зелень.

Способ приготовления:

Соцветие цветной капусты в подсоленном кипятке варим в течение 12 минут. Откидываем капусту на дуршлаг, а когда стечет вода — выкладываем в глубокую форму для запекания. Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем. Обжариваем овощи на небольшом огне до мягкости. Грибы нарезаем пластинками и добавляем к овощам. Когда они получат корку, солим и обжариваем смесь еще несколько минут, периодически помешивая. Выкладываем массу на цветную капусту. Посыпаем все сыром. Для заливки смешиваем яйцо, сметану и щепотку соли. Взбиваем. Выливаем эту смесь на слой творога. Цветную капусту с грибами ставим в предварительно разогретую духовку. Запекаем ее примерно 15 минут при температуре 180 °С.

При желании готовое блюдо посыпаем свежайшей зеленью. Это может быть и оригинальный гарнир – скажем, к жареной рыбе.