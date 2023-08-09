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Сытное гуцульское блюдо накормит всю семью: рецепт росовницы с пшеном

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такой капустник получается очень вкусным
Такой капустник получается очень вкусным. Фото tochka.net

Гуцулы разбираются во вкусной еде

Мы рассказывали, как приготовить традиционный вкусный банош. На Закарпатье часто пшено в блюдах заменяют кукурузной крупой, но росовницу опытные кулинары все же советуют готовить с пшеном. Но в общем можно использовать ту крупу, которая вам больше нравится.

Росовница – это гуцульский вариант капустника. Ее рецептом поделились на портале Meta.ua.

Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • квашеная капуста — 200 г
  • пшено или кукурузная крупа — 150 г
  • копченая паприка – 1/2 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу
  • масло – 3 ст. л.
  • лавровый лист – 1 шт.
  • вода – 1 л

Способ приготовления:

  1. Картофель нарезаем удобными кусочками. Лук крошим, морковь натираем.
  2. На разогретом масле обжариваем до мягкости лук и морковь. Добавляем копченую паприку, перемешиваем.
  3. В подсоленной воде отвариваем картофель. После закипания добавляем лавровый лист, капусту и готовим еще 10 минут.
  4. Добавляем овощи и крупу. Готовим блюдо на медленном огне, периодически помешивая, пока не сварится крупа. Это займет около 20 минут. В конце добавляем в блюдо соль и перец.

Подавать росовницу очень вкусно с зеленью и сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить традиционную для Днепропетровщины злывану кашу.

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#Рецепт #Суп #Капустняк