Сытное гуцульское блюдо накормит всю семью: рецепт росовницы с пшеном

Гуцулы разбираются во вкусной еде

Мы рассказывали, как приготовить традиционный вкусный банош. На Закарпатье часто пшено в блюдах заменяют кукурузной крупой, но росовницу опытные кулинары все же советуют готовить с пшеном. Но в общем можно использовать ту крупу, которая вам больше нравится.

Росовница – это гуцульский вариант капустника. Ее рецептом поделились на портале Meta.ua.

Ингредиенты:

картофель – 2 шт.

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

квашеная капуста — 200 г

пшено или кукурузная крупа — 150 г

копченая паприка – 1/2 ч. л.

соль, перец — по вкусу

масло – 3 ст. л.

лавровый лист – 1 шт.

вода – 1 л

Способ приготовления:

Картофель нарезаем удобными кусочками. Лук крошим, морковь натираем. На разогретом масле обжариваем до мягкости лук и морковь. Добавляем копченую паприку, перемешиваем. В подсоленной воде отвариваем картофель. После закипания добавляем лавровый лист, капусту и готовим еще 10 минут. Добавляем овощи и крупу. Готовим блюдо на медленном огне, периодически помешивая, пока не сварится крупа. Это займет около 20 минут. В конце добавляем в блюдо соль и перец.

Подавать росовницу очень вкусно с зеленью и сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить традиционную для Днепропетровщины злывану кашу.