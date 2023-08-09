Сытное гуцульское блюдо накормит всю семью: рецепт росовницы с пшеном
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Гуцулы разбираются во вкусной еде
Мы рассказывали, как приготовить традиционный вкусный банош. На Закарпатье часто пшено в блюдах заменяют кукурузной крупой, но росовницу опытные кулинары все же советуют готовить с пшеном. Но в общем можно использовать ту крупу, которая вам больше нравится.
Росовница – это гуцульский вариант капустника. Ее рецептом поделились на портале Meta.ua.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- квашеная капуста — 200 г
- пшено или кукурузная крупа — 150 г
- копченая паприка – 1/2 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
- масло – 3 ст. л.
- лавровый лист – 1 шт.
- вода – 1 л
Способ приготовления:
- Картофель нарезаем удобными кусочками. Лук крошим, морковь натираем.
- На разогретом масле обжариваем до мягкости лук и морковь. Добавляем копченую паприку, перемешиваем.
- В подсоленной воде отвариваем картофель. После закипания добавляем лавровый лист, капусту и готовим еще 10 минут.
- Добавляем овощи и крупу. Готовим блюдо на медленном огне, периодически помешивая, пока не сварится крупа. Это займет около 20 минут. В конце добавляем в блюдо соль и перец.
Подавать росовницу очень вкусно с зеленью и сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить традиционную для Днепропетровщины злывану кашу.