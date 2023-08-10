Разбудите близких ароматом сладкого омлета с черникой: легкий завтрак на скорую руку
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Вкусное и полезное пробуждение
Идеальное утро должно всегда начинаться с идеального завтрака. Отличным вариантом для хорошего утра считается пышный омлет. Мы привыкли к соленому варианту такого блюдо, однако не всегда это так.
Рецепт сладкого омлета с черникой от Shuba понравится и взрослым, и детям. Он готовится просто и быстро, а его вкус точно вас очарует. Попробуем?
Как приготовить сладкий омлет с черникой
Ингредиенты на 2 порции:
- мука пшеничная — 100 г;
- молоко — 100 мл;
- яйца куриные — 3 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 0.2 ч. л.;
- масло сливочное — 2 ст. л.;
- черника — 100 г;
- сахарная пудра — по вкусу.
Способ приготовления:
- В миске смешайте муку и молоко, перемешайте до однородного состояния. В массу добавьте желтки (белки оставьте отдельно), сахар и снова перемешайте.
- Яичные белки взбейте со щепоткой соли до пены. Добавьте их в смесь с желтками и осторожно перемешайте ложкой.
- Влейте омлет на предварительно разогретую сковороду со сливочным маслом, разровняйте по всей поверхности. Жарьте на медленном огне 5 минут или до подрумянивания. Затем переверните лопаткой на другую сторону, но не целым, а переворачивайте по кусочкам — омлет должен рваться.
- Перевернув примерно через 2 минуты жарки, нарежьте эти большие кусочки на меньшие. Переверните кусочки омлета и обжарьте с другой стороны около 2 минут.
- Готовый омлет выложите на тарелку, посыпьте сахарной пудрой и добавьте вымытую чернику. По желанию можно добавить клубнику.
Любите омлеты? Тогда вам понравится простой вариант вашего любимого блюда.