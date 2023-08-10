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Кабачки фри: рецепт вкусного перекуса для кинопросмотра

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусный перекус из кабачков
Вкусный перекус из кабачков. Фото shuba.life

Как картофель, но намного полезнее.

Кабачки — потрясающий овощ. Из него можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачковых оладий до вкуснейшей икры на зиму. Сегодня мы поделимся еще одним.

Кабачки фри по рецепту Shuba — это замечательный способ приготовить вкусное и полезное блюдо из овощей. Они хрустящие снаружи и мягкие внутри, а готовятся легко и быстро. Это отличный вариант для закуски или гарнира при просмотре фильмов с друзьями.

Как приготовить кабачки фри

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 250 г;
  • мука пшеничная — 4 ст. л.;
  • орегано сушеное — 1 ч. л.;
  • масло подсолнечное рафинированное, соль — по вкусу;
  • холодная вода — 50 мл.

Уксусный соус:

  • белый винный уксус — 2 ст. л.;
  • красный перец чили — 0.5 шт.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • сахарная пудра — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите чеснок и измельчите. Чили также очистите, мелко нарежьте. Смешайте их, добавив винный уксус, сахарную пудру и соль.
  2. В отдельной миске взбейте до однородного состояния муку с солью и холодной водой.
  3. Кабачки очистите от шкурки и семян, нарежьте их на полоски длиной 6 см и толщиной 5 мм. С молодых кабачков шкурку можно не снимать.
  4. В глубокую кастрюлю налейте на 1 см налейте подсолнечного масла, разогрейте.
  5. Кабачковые полоски отправьте в тесто и положите в сковороду. Прожарьте около 5 минут, затем переверните на другую сторону. Готовые кабачки перекладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Подавайте блюдо с приготовленным по рецепту "Телеграфа" домашним соусом. Приятного аппетита!

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