Кабачки фри: рецепт вкусного перекуса для кинопросмотра

Как картофель, но намного полезнее.

Кабачки — потрясающий овощ. Из него можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачковых оладий до вкуснейшей икры на зиму. Сегодня мы поделимся еще одним.

Кабачки фри по рецепту Shuba — это замечательный способ приготовить вкусное и полезное блюдо из овощей. Они хрустящие снаружи и мягкие внутри, а готовятся легко и быстро. Это отличный вариант для закуски или гарнира при просмотре фильмов с друзьями.

Как приготовить кабачки фри

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 250 г;

мука пшеничная — 4 ст. л.;

орегано сушеное — 1 ч. л.;

масло подсолнечное рафинированное, соль — по вкусу;

холодная вода — 50 мл.

Уксусный соус:

белый винный уксус — 2 ст. л.;

красный перец чили — 0.5 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

сахарная пудра — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите чеснок и измельчите. Чили также очистите, мелко нарежьте. Смешайте их, добавив винный уксус, сахарную пудру и соль. В отдельной миске взбейте до однородного состояния муку с солью и холодной водой. Кабачки очистите от шкурки и семян, нарежьте их на полоски длиной 6 см и толщиной 5 мм. С молодых кабачков шкурку можно не снимать. В глубокую кастрюлю налейте на 1 см налейте подсолнечного масла, разогрейте. Кабачковые полоски отправьте в тесто и положите в сковороду. Прожарьте около 5 минут, затем переверните на другую сторону. Готовые кабачки перекладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Подавайте блюдо с приготовленным по рецепту "Телеграфа" домашним соусом. Приятного аппетита!