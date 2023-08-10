Кабачки фри: рецепт вкусного перекуса для кинопросмотра
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Как картофель, но намного полезнее.
Кабачки — потрясающий овощ. Из него можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачковых оладий до вкуснейшей икры на зиму. Сегодня мы поделимся еще одним.
Кабачки фри по рецепту Shuba — это замечательный способ приготовить вкусное и полезное блюдо из овощей. Они хрустящие снаружи и мягкие внутри, а готовятся легко и быстро. Это отличный вариант для закуски или гарнира при просмотре фильмов с друзьями.
Как приготовить кабачки фри
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 250 г;
- мука пшеничная — 4 ст. л.;
- орегано сушеное — 1 ч. л.;
- масло подсолнечное рафинированное, соль — по вкусу;
- холодная вода — 50 мл.
Уксусный соус:
- белый винный уксус — 2 ст. л.;
- красный перец чили — 0.5 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- сахарная пудра — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите чеснок и измельчите. Чили также очистите, мелко нарежьте. Смешайте их, добавив винный уксус, сахарную пудру и соль.
- В отдельной миске взбейте до однородного состояния муку с солью и холодной водой.
- Кабачки очистите от шкурки и семян, нарежьте их на полоски длиной 6 см и толщиной 5 мм. С молодых кабачков шкурку можно не снимать.
- В глубокую кастрюлю налейте на 1 см налейте подсолнечного масла, разогрейте.
- Кабачковые полоски отправьте в тесто и положите в сковороду. Прожарьте около 5 минут, затем переверните на другую сторону. Готовые кабачки перекладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
Подавайте блюдо с приготовленным по рецепту "Телеграфа" домашним соусом. Приятного аппетита!