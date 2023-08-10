Детей заставлять не придется: сырники с ягодами они расхватают еще горячими
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Простое блюдо принесет массу удовольствия
Сырники – один из любимых десертов у многих. Их вариантов достаточно много: воздушные сладкие или соленые с укропом, сырники с маком или геркулесом. Это любимое с самого детства блюдо – ведь ими кормили нас в детском саду и школе.
Воздушные и нежные сырники по рецепту ProstoWay заставят вас забыть обо всем мире и полностью отдаться этому вкусу. Готовить их легко – в рецепте нет лишних ингредиентов. Таким завтраком с удовольствием будут лакомиться не только взрослые члены семьи, но и детки.
Как приготовить запеченные детские сырники с ягодами
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- кисломолочный творог – 180 г;
- сметана — 100 г;
- мука — 90 г;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- масло – 1 ст.л.;
- ягоды – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Вилкой взбейте в однородную массу яйца, кисломолочный сыр и сметану.
- Добавьте просеянное молоко, разрыхлитель и растительное масло, все перемешайте. По желанию в тесто можно добавить сахар и подсластитель. Разместите любимые ягоды.
- Выложите тесто в формочки и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Блюдо готово, приятного аппетита!
Любители сырников, мы нашли вам рецепт без муки! Это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо.