Детей заставлять не придется: сырники с ягодами они расхватают еще горячими

Простое блюдо принесет массу удовольствия

Сырники – один из любимых десертов у многих. Их вариантов достаточно много: воздушные сладкие или соленые с укропом, сырники с маком или геркулесом. Это любимое с самого детства блюдо – ведь ими кормили нас в детском саду и школе.

Воздушные и нежные сырники по рецепту ProstoWay заставят вас забыть обо всем мире и полностью отдаться этому вкусу. Готовить их легко – в рецепте нет лишних ингредиентов. Таким завтраком с удовольствием будут лакомиться не только взрослые члены семьи, но и детки.

Как приготовить запеченные детские сырники с ягодами

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

кисломолочный творог – 180 г;

сметана — 100 г;

мука — 90 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

масло – 1 ст.л.;

ягоды – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Вилкой взбейте в однородную массу яйца, кисломолочный сыр и сметану. Добавьте просеянное молоко, разрыхлитель и растительное масло, все перемешайте. По желанию в тесто можно добавить сахар и подсластитель. Разместите любимые ягоды. Выложите тесто в формочки и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Блюдо готово, приятного аппетита!

Любители сырников, мы нашли вам рецепт без муки! Это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо.