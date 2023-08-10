Из одного апельсина - семь литров напитка: рецепт освежающего лимонада
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Такой напиток приготовить очень просто
Домашний лимонад — это не только вкусный и освежающий напиток, но еще и очень полезный. В отличие от магазинного, он приготовлен без консервантов и химических добавок, а также богат различными витаминами.
Именно такой напиток с "Таблоїдом Волині" мы с вами и приготовим. Это не только освежающий и тонизирующий напиток, он еще и бюджетный: из 1 апельсина вы приготовите 7 литров чудесного лимонада.
Как приготовить лимонад "7 литров из 1 апельсина"
Ингредиенты:
- 1 апельсин замороженный,
- 500 г сахара,
- 1 ст. ложка лимонной кислоты,
- 7 л воды.
Способ приготовления:
- Апельсин заморозьте, после натрите его на терке для драников. Добавьте к фрукту сахар и лимонную кислоту.
- Полученную смесь залейте 1 л кипятка и дайте ей настояться не менее 4 часов. Если вы оставите смесь на ночь, это дополнительно усилит вкус напитка.
- После того лимонад настоится и он будет вкусным и ароматным, разбавьте полученный концентрат оставшимися 6 л воды.
- Полученный лимонад процедите в бутылки и охладите. Напиток готов, приятного аппетита!
Для любителей освежающих напитков у "Телеграфа" есть еще один рецепт — малинового лимонада. Готовьте и наслаждайтесь!