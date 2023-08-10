Будете готовить ежегодно: самый простой рецепт консервации помидоров без уксуса
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Вкусно — за уши не оттянешь!
Помидоры – один из самых популярных овощей для консервирования. Их можно консервировать самыми различными способами: целиком и половинками, с самыми разнообразными специями, даже без стерилизации.
Классический рецепт консервирования помидор включает уксус. Однако если по каким-то причинам этот продукт употреблять нельзя, можно закрыть томаты без него. Такой рецепт предлагает Uaportal. Такие помидорчики настолько понравятся, что вы будете закрывать их ежегодно.
Как закрыть помидоры без уксуса
Ингредиенты:
- 5 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. соли;
- 1 ч. л. лимонной кислоты;
- 2-3 зубчика чеснока;
- несколько горошин перца;
- 2-3 гвоздики;
- щепотка корицы;
- помидоры.
Способ приготовления:
- Помидоры помойте, удалите плодоножки и уложите в стерилизованные банки.
- Залейте банки крутым кипятком. Дайте им остыть и слейте воду.
- В банки добавьте сахар, соль, лимонную кислоту, чеснок, перец горошком, гвоздику и корицу.
- Залейте банки крутым кипятком. Прикройте их крышками, которыми будете закрывать банки.
- Поставьте банки в большую кастрюлю и кипятите в течение 30 минут. Извлеките и закатайте крышками. Помидоры готовы!
Если же хотите сохранить помидоры целыми, воспользуйтесь лайфхаком от "Телеграфа". Любимые томаты будут не только вкусными, но и красивыми.