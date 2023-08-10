Будете готовить ежегодно: самый простой рецепт консервации помидоров без уксуса

Вкусно — за уши не оттянешь!

Помидоры – один из самых популярных овощей для консервирования. Их можно консервировать самыми различными способами: целиком и половинками, с самыми разнообразными специями, даже без стерилизации.

Классический рецепт консервирования помидор включает уксус. Однако если по каким-то причинам этот продукт употреблять нельзя, можно закрыть томаты без него. Такой рецепт предлагает Uaportal. Такие помидорчики настолько понравятся, что вы будете закрывать их ежегодно.

Как закрыть помидоры без уксуса

Ингредиенты:

5 ст. л. сахара;

2 ст. л. соли;

1 ч. л. лимонной кислоты;

2-3 зубчика чеснока;

несколько горошин перца;

2-3 гвоздики;

щепотка корицы;

помидоры.

Способ приготовления:

Помидоры помойте, удалите плодоножки и уложите в стерилизованные банки. Залейте банки крутым кипятком. Дайте им остыть и слейте воду. В банки добавьте сахар, соль, лимонную кислоту, чеснок, перец горошком, гвоздику и корицу. Залейте банки крутым кипятком. Прикройте их крышками, которыми будете закрывать банки. Поставьте банки в большую кастрюлю и кипятите в течение 30 минут. Извлеките и закатайте крышками. Помидоры готовы!

Если же хотите сохранить помидоры целыми, воспользуйтесь лайфхаком от "Телеграфа". Любимые томаты будут не только вкусными, но и красивыми.