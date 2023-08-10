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Будете готовить ежегодно: самый простой рецепт консервации помидоров без уксуса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Консервированные без уксуса помидоры актуальны всегда
Консервированные без уксуса помидоры актуальны всегда. Фото Сегодня

Вкусно — за уши не оттянешь!

Помидоры – один из самых популярных овощей для консервирования. Их можно консервировать самыми различными способами: целиком и половинками, с самыми разнообразными специями, даже без стерилизации.

Классический рецепт консервирования помидор включает уксус. Однако если по каким-то причинам этот продукт употреблять нельзя, можно закрыть томаты без него. Такой рецепт предлагает Uaportal. Такие помидорчики настолько понравятся, что вы будете закрывать их ежегодно.

Как закрыть помидоры без уксуса

Ингредиенты:

  • 5 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. соли;
  • 1 ч. л. лимонной кислоты;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • несколько горошин перца;
  • 2-3 гвоздики;
  • щепотка корицы;
  • помидоры.

Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте, удалите плодоножки и уложите в стерилизованные банки.
  2. Залейте банки крутым кипятком. Дайте им остыть и слейте воду.
  3. В банки добавьте сахар, соль, лимонную кислоту, чеснок, перец горошком, гвоздику и корицу.
  4. Залейте банки крутым кипятком. Прикройте их крышками, которыми будете закрывать банки.
  5. Поставьте банки в большую кастрюлю и кипятите в течение 30 минут. Извлеките и закатайте крышками. Помидоры готовы!

Если же хотите сохранить помидоры целыми, воспользуйтесь лайфхаком от "Телеграфа". Любимые томаты будут не только вкусными, но и красивыми.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Хранение #Готовим дома