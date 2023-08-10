Пять минут - и можно есть ложками: невероятный салат из простых продуктов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусное, легкое и быстрое блюдо
Тунец – это очень полезная и вкусная рыба, которая удачно сочетается с овощами, авокадо, яйцами, рукколой, сыром фета и зеленью. Из нее можно готовить бюджетные салаты, намазки и закуски.
Сегодня мы приготовим салат с тунцом по рецепту "Главреда". Это идеальный вариант для сытного и полезного ужина, а также эффектного блюда на праздничный стол. Для этого блюда вам понадобится только 1 банка рыбной консервы, яйца, зелень, заправка и грецкие орехи. Из такого небольшого количества продуктов у вас выйдет потрясающий салат, который понравится абсолютно всем.
Как приготовить легкий салат с тунцом
Ингредиенты:
- рыбные консервы (тунец) — 1 банка;
- яйца — 2 шт.;
- укроп, петрушка, зеленый лук, соль и специи — по вкусу;
- сметана и горчица для заправки — по 1 ст. л.;
- грецкие орехи.
Способ приготовления:
- Сварите яйца, почистите и нарежьте.
- Тунец или сардины измельчите вилкой и сразу переложите в блюдо.
- Зелень помойте, просушите бумажным полотенцем и порежьте.
- Смешать сметану с горчицей, добавьте соль и специи по вкусу.
- К тунцу добавьте яйца, зелень и заправку. Хорошо все перемешайте. Для вкуса добавьте грецкие орехи.
Есть еще одна баночка тунца? Приготовьте из нее легкий салат по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь.