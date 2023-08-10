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Пять минут - и можно есть ложками: невероятный салат из простых продуктов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сочный и простой в приготовлении салат с тунцом
Сочный и простой в приготовлении салат с тунцом

Вкусное, легкое и быстрое блюдо

Тунец – это очень полезная и вкусная рыба, которая удачно сочетается с овощами, авокадо, яйцами, рукколой, сыром фета и зеленью. Из нее можно готовить бюджетные салаты, намазки и закуски.

Сегодня мы приготовим салат с тунцом по рецепту "Главреда". Это идеальный вариант для сытного и полезного ужина, а также эффектного блюда на праздничный стол. Для этого блюда вам понадобится только 1 банка рыбной консервы, яйца, зелень, заправка и грецкие орехи. Из такого небольшого количества продуктов у вас выйдет потрясающий салат, который понравится абсолютно всем.

Как приготовить легкий салат с тунцом

Ингредиенты:

  • рыбные консервы (тунец) — 1 банка;
  • яйца — 2 шт.;
  • укроп, петрушка, зеленый лук, соль и специи — по вкусу;
  • сметана и горчица для заправки — по 1 ст. л.;
  • грецкие орехи.

Способ приготовления:

  1. Сварите яйца, почистите и нарежьте.
  2. Тунец или сардины измельчите вилкой и сразу переложите в блюдо.
  3. Зелень помойте, просушите бумажным полотенцем и порежьте.
  4. Смешать сметану с горчицей, добавьте соль и специи по вкусу.
  5. К тунцу добавьте яйца, зелень и заправку. Хорошо все перемешайте. Для вкуса добавьте грецкие орехи.

Есть еще одна баночка тунца? Приготовьте из нее легкий салат по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь.

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