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Вы забудете дорогу в мясной магазин: простой рецепт домашних куриных сосисок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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В эти домашние сосиски влюбятся все
В эти домашние сосиски влюбятся все. Фото realist.online

Они вкусны, полезны и быстры в приготовлении

Кто из нас не любит побаловать себя вкусными сосисками? Однако качество магазинных колбасных изделий часто оставляет желать лучшего.

А что, если приготовить их дома? Домашние куриные сосиски по рецепту "ТСН" получатся лучше покупных и по вкусу, и по составу. К тому же, они удобны: их можно сварить сразу или сделать заготовки и поместить в морозильную камеру. Тем более, готовятся они просто из подручных продуктов.

Как приготовить домашние куриные сосиски

Ингредиенты:

  • куриное филе — 600 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 150 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • мускатный орех — 1/4 ч. л.;
  • крахмал — 1 ч. л.;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе вымойте, обсушите и нарежьте кусочками. Положите в блендер, добавьте яйцо, мягкое сливочное масло, молоко, крахмал, мускатный орех и соль. Все взбейте блендером до однородного состояния.
  2. На пищевую пленку выложите около двух столовых ложек фарша, плотно сверните ее, обернув несколько раз. Старайтесь плотно сворачивать и завязывать пленку, чтобы не было лишнего воздуха.
  3. Сформируйте сосиску определенного размера. Заверните ее, затяните ниткой или завяжите края.
  4. Варите сосиски в кипяченной воде 15 минут или обжарьте на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.

Приготовьте к сосискам овощной салат с картофельным пюре и подавайте. Приятного аппетита!

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