Вы забудете дорогу в мясной магазин: простой рецепт домашних куриных сосисок
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Они вкусны, полезны и быстры в приготовлении
Кто из нас не любит побаловать себя вкусными сосисками? Однако качество магазинных колбасных изделий часто оставляет желать лучшего.
А что, если приготовить их дома? Домашние куриные сосиски по рецепту "ТСН" получатся лучше покупных и по вкусу, и по составу. К тому же, они удобны: их можно сварить сразу или сделать заготовки и поместить в морозильную камеру. Тем более, готовятся они просто из подручных продуктов.
Как приготовить домашние куриные сосиски
Ингредиенты:
- куриное филе — 600 г;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 150 г;
- сливочное масло — 50 г;
- мускатный орех — 1/4 ч. л.;
- крахмал — 1 ч. л.;
- соль.
Способ приготовления:
- Куриное филе вымойте, обсушите и нарежьте кусочками. Положите в блендер, добавьте яйцо, мягкое сливочное масло, молоко, крахмал, мускатный орех и соль. Все взбейте блендером до однородного состояния.
- На пищевую пленку выложите около двух столовых ложек фарша, плотно сверните ее, обернув несколько раз. Старайтесь плотно сворачивать и завязывать пленку, чтобы не было лишнего воздуха.
- Сформируйте сосиску определенного размера. Заверните ее, затяните ниткой или завяжите края.
- Варите сосиски в кипяченной воде 15 минут или обжарьте на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
Приготовьте к сосискам овощной салат с картофельным пюре и подавайте. Приятного аппетита!