Будете есть банками: аджику по этому рецепту нужно варить ведрами

Прекрасная заготовка на зиму

Мы рассказывали, как приготовить вкусный томатный соус на зиму. Но любимой помидорной заготовкой у многих остается аджика.

Она очень ароматна и пикантна, а еще идеально подходит к мясу. Рецептом вкусной аджики поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

2 килограмма помидоров;

7 сладких перцев;

5 перчиков чили;

кинза, петрушка;

1 стакан масла;

2 ложки сахара;

1 чайная ложка хмели-сунели;

1 чайная ложка кориандра;

соль.

Способ приготовления:

Тщательно моем овощи, очищаем от семян и плодоножек. Помидоры разрезаем на четвертинки. Нарезаем чеснок мелким кубиком, а зелень крошим ножом. Овощи перебиваем блендером или пропускаем через мясорубку. В большой кастрюле с толстым дном на растительном масле обжариваем овощную смесь без чеснока и зелени. Доводим овощную массу до кипения на небольшом огне, помешивая. Добавляем чеснок, специи и зелень. Перемешиваем и варим еще 10 минут. Разливаем аджику в стерилизованные банки и плотно закрываем крышками.

Готовую аджику следует хранить в прохладном месте. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть помидоры на зиму.