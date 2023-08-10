Будете есть банками: аджику по этому рецепту нужно варить ведрами
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасная заготовка на зиму
Мы рассказывали, как приготовить вкусный томатный соус на зиму. Но любимой помидорной заготовкой у многих остается аджика.
Она очень ароматна и пикантна, а еще идеально подходит к мясу. Рецептом вкусной аджики поделились на портале smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 2 килограмма помидоров;
- 7 сладких перцев;
- 5 перчиков чили;
- кинза, петрушка;
- 1 стакан масла;
- 2 ложки сахара;
- 1 чайная ложка хмели-сунели;
- 1 чайная ложка кориандра;
- соль.
Способ приготовления:
- Тщательно моем овощи, очищаем от семян и плодоножек. Помидоры разрезаем на четвертинки.
- Нарезаем чеснок мелким кубиком, а зелень крошим ножом. Овощи перебиваем блендером или пропускаем через мясорубку.
- В большой кастрюле с толстым дном на растительном масле обжариваем овощную смесь без чеснока и зелени. Доводим овощную массу до кипения на небольшом огне, помешивая.
- Добавляем чеснок, специи и зелень. Перемешиваем и варим еще 10 минут. Разливаем аджику в стерилизованные банки и плотно закрываем крышками.
Готовую аджику следует хранить в прохладном месте. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть помидоры на зиму.