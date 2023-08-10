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Будете есть банками: аджику по этому рецепту нужно варить ведрами

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень вкусный пикантный соус Новость обновлена 10 августа 2023, 14:27
Очень вкусный пикантный соус. Фото prostoway

Прекрасная заготовка на зиму

Мы рассказывали, как приготовить вкусный томатный соус на зиму. Но любимой помидорной заготовкой у многих остается аджика.

Она очень ароматна и пикантна, а еще идеально подходит к мясу. Рецептом вкусной аджики поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 2 килограмма помидоров;
  • 7 сладких перцев;
  • 5 перчиков чили;
  • кинза, петрушка;
  • 1 стакан масла;
  • 2 ложки сахара;
  • 1 чайная ложка хмели-сунели;
  • 1 чайная ложка кориандра;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Тщательно моем овощи, очищаем от семян и плодоножек. Помидоры разрезаем на четвертинки.
  2. Нарезаем чеснок мелким кубиком, а зелень крошим ножом. Овощи перебиваем блендером или пропускаем через мясорубку.
  3. В большой кастрюле с толстым дном на растительном масле обжариваем овощную смесь без чеснока и зелени. Доводим овощную массу до кипения на небольшом огне, помешивая.
  4. Добавляем чеснок, специи и зелень. Перемешиваем и варим еще 10 минут. Разливаем аджику в стерилизованные банки и плотно закрываем крышками.

Готовую аджику следует хранить в прохладном месте. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть помидоры на зиму.

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#Соус #Заготовки на зиму #Консервация #аджика