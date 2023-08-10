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Оладьи будут пышнее тучки: просто возьмите два яйца и стакан кефира

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пышные оладьи - отличный вариант для завтрака
Пышные оладьи - отличный вариант для завтрака. Фото babusyni-retsepty

Завтракайте с удовольствием!

Пышные оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. С медом или джемом они идеальны в сочетании с любым напитком – кофе, чаем, какао и горячим шоколадом.

А бывали ли у вас ситуации, когда оладьи на сковороде пышные, а пока подашь на стол – они опадают? Если да, то держите оладьи от "Бабусиних рецептів" — пышными вы положите их и в тарелку, и поставите на стол. Попробуем?

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 3 ст.л.;
  • соль – щепотка;
  • кефир комнатной температуры – 250 мл;
  • мука – 250 г;
  • сода – 1/3 ч.л.;
  • уксус 9%.

Способ приготовления:

  1. В миску вбиваем яйца, высыпаем сахар и соль, смешиваем все ингредиенты. Добавляем кефир, опять перемешиваем.
  2. Частями просеиваем в яично-кефирную смесь муку и замешиваем густое тесто.
  3. Соду тушим небольшим количеством уксуса, добавляем в тесто и снова все перемешиваем.
  4. В сковороде разогреваем растительное масло. С помощью кондитерского мешка выкладываем на сковороду небольшие оладьи. Обжариваем их на огне ниже среднего до румяной корочки с обеих сторон.

Подаем вместе со сгущенным молоком или домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Рецепт #Завтрак #Оладьи #Готовим дома