Оладьи будут пышнее тучки: просто возьмите два яйца и стакан кефира
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Завтракайте с удовольствием!
Пышные оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. С медом или джемом они идеальны в сочетании с любым напитком – кофе, чаем, какао и горячим шоколадом.
А бывали ли у вас ситуации, когда оладьи на сковороде пышные, а пока подашь на стол – они опадают? Если да, то держите оладьи от "Бабусиних рецептів" — пышными вы положите их и в тарелку, и поставите на стол. Попробуем?
Как приготовить пышные оладьи
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 3 ст.л.;
- соль – щепотка;
- кефир комнатной температуры – 250 мл;
- мука – 250 г;
- сода – 1/3 ч.л.;
- уксус 9%.
Способ приготовления:
- В миску вбиваем яйца, высыпаем сахар и соль, смешиваем все ингредиенты. Добавляем кефир, опять перемешиваем.
- Частями просеиваем в яично-кефирную смесь муку и замешиваем густое тесто.
- Соду тушим небольшим количеством уксуса, добавляем в тесто и снова все перемешиваем.
- В сковороде разогреваем растительное масло. С помощью кондитерского мешка выкладываем на сковороду небольшие оладьи. Обжариваем их на огне ниже среднего до румяной корочки с обеих сторон.
Подаем вместе со сгущенным молоком или домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.