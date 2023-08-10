Оладьи будут пышнее тучки: просто возьмите два яйца и стакан кефира

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Пышные оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. С медом или джемом они идеальны в сочетании с любым напитком – кофе, чаем, какао и горячим шоколадом.

А бывали ли у вас ситуации, когда оладьи на сковороде пышные, а пока подашь на стол – они опадают? Если да, то держите оладьи от "Бабусиних рецептів" — пышными вы положите их и в тарелку, и поставите на стол. Попробуем?

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

сахар – 3 ст.л.;

соль – щепотка;

кефир комнатной температуры – 250 мл;

мука – 250 г;

сода – 1/3 ч.л.;

уксус 9%.

Способ приготовления:

В миску вбиваем яйца, высыпаем сахар и соль, смешиваем все ингредиенты. Добавляем кефир, опять перемешиваем. Частями просеиваем в яично-кефирную смесь муку и замешиваем густое тесто. Соду тушим небольшим количеством уксуса, добавляем в тесто и снова все перемешиваем. В сковороде разогреваем растительное масло. С помощью кондитерского мешка выкладываем на сковороду небольшие оладьи. Обжариваем их на огне ниже среднего до румяной корочки с обеих сторон.

Подаем вместе со сгущенным молоком или домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.