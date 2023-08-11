Забудете о других рецептах: этих кабачковых чебуреков всегда будет мало

Простой рецепт аппетитного блюда

Из кабачков можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачковых оладий до любимой закуски на зиму. Кажется, что ничего нового уже придумать невозможно.

TheLime предлагает потрясающий рецепт — чебуреки из кабачков! Простое в приготовлении блюдо сначала удивит ваших близких, а потом покорит их!

Как приготовить чебуреки из кабачков

Ингредиенты:

тертый кабачок — 160 г;

яйцо — 1 шт.;

рисовая или цельнозерновая мука — 2 ст. л.;

куриное филе — 60 г;

сыр твердый — 30 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе поем под проточной водой, убираем весь жир и хрящи. Пропускаем мясо через мясорубку или измельчаем в блендере. Добавляем в фарш натертый сыр и специи по вкусу. Кабачок моем, очищаем, трем на терке и оставляем на некоторое время — с него должна стечь лишняя жидкость. Отжимаем и отправляем в небольшую миску. Добавляем яйцо, муку, солим, перчим и перемешиваем до однородной консистенции. На предварительно разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тонким слоем тесто из кабачка. Ждем несколько минут, выкладываем тонкий слой фарша и снова слой теста. Обжариваем чебурек под крышкой около 7-10 минут, затем переворачиваем и держим столько же.

Приготовьте домашний соус по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!