Забудете о других рецептах: этих кабачковых чебуреков всегда будет мало
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой рецепт аппетитного блюда
Из кабачков можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачковых оладий до любимой закуски на зиму. Кажется, что ничего нового уже придумать невозможно.
TheLime предлагает потрясающий рецепт — чебуреки из кабачков! Простое в приготовлении блюдо сначала удивит ваших близких, а потом покорит их!
Как приготовить чебуреки из кабачков
Ингредиенты:
- тертый кабачок — 160 г;
- яйцо — 1 шт.;
- рисовая или цельнозерновая мука — 2 ст. л.;
- куриное филе — 60 г;
- сыр твердый — 30 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе поем под проточной водой, убираем весь жир и хрящи. Пропускаем мясо через мясорубку или измельчаем в блендере. Добавляем в фарш натертый сыр и специи по вкусу.
- Кабачок моем, очищаем, трем на терке и оставляем на некоторое время — с него должна стечь лишняя жидкость. Отжимаем и отправляем в небольшую миску. Добавляем яйцо, муку, солим, перчим и перемешиваем до однородной консистенции.
- На предварительно разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тонким слоем тесто из кабачка. Ждем несколько минут, выкладываем тонкий слой фарша и снова слой теста.
- Обжариваем чебурек под крышкой около 7-10 минут, затем переворачиваем и держим столько же.
Приготовьте домашний соус по рецепту "Телеграфа" и подавайте. Приятного аппетита!