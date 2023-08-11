Секретный рецепт: такой люля-кебаб съедят за минуту
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Блюдо заставит забыть даже о любимых котлетах
Если вам хочется заменить свои любимые котлеты каким-то другим, не менее вкусным блюдом, то этот рецепт для вас. Горячий люля-кебаб способен растопить любое сердце.
Люля-кебаб от "Бабусиних рецептів" — это замечательное решение, чтобы разнообразить привычное мясное меню. Это сочное ароматное мясо, отлично подходящее ко всем соусам и свежим летним салатам, не может оставить никого равнодушным.
Как приготовить люля-кебаб
Ингредиенты:
- говяжий фарш – 1 кг;
- куриное филе – 500 г;
- лук репчатый – 3 шт.;
- кинза – 50 г;
- помидоры – 3 шт.;
- томатная паста – 4 ст. л.;
- сахар – 2 ч. л.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- укроп – 10 г;
- уксус 9% – ½ ч. л.;
- подсолнечное масло – 80 мл;
- соль – 2 ч. л.;
- паприка копченая – 1 ч. л.;
- зира – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в блендер, измельчаем до однородной массы.
- Лук режем небольшими кусочками, тоже пропускаем через блендер, смешиваем с куриным и говяжьим фаршем. Туда же отправляем нарезанную кинзу, соль, копченую паприку и зиру. Хорошо вымешиваем и отбиваем. Накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 3 часа.
- Для приготовления соуса очищаем помидоры от кожуры, нарезаем на небольшие кусочки. Помидоры вместе с кинзой, чесноком, томатной пастой, оливковым маслом и сахаром взбиваем в блендере до жидкого состояния.
- Лук нарезаем полукольцами и смешиваем с мелко нарезанным укропом. Выливаем в смесь лука и укропа уксус, оставляем мариноваться.
- В сковороде разогреваем масло и выкладываем сформированные из фарша вытянутые колбаски. Обжариваем их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Готовый люля-кебаб посыпаем маринованным в уксусе луком и подаем с приготовленным шашлычным соусом.
Следуйте уловкам "Телеграфа" — и ваш фарш для чебуреков будет еще вкуснее. Готовьте и ешьте с удовольствием!