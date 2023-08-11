Секретный рецепт: такой люля-кебаб съедят за минуту

Блюдо заставит забыть даже о любимых котлетах

Если вам хочется заменить свои любимые котлеты каким-то другим, не менее вкусным блюдом, то этот рецепт для вас. Горячий люля-кебаб способен растопить любое сердце.

Люля-кебаб от "Бабусиних рецептів" — это замечательное решение, чтобы разнообразить привычное мясное меню. Это сочное ароматное мясо, отлично подходящее ко всем соусам и свежим летним салатам, не может оставить никого равнодушным.

Как приготовить люля-кебаб

Ингредиенты:

говяжий фарш – 1 кг;

куриное филе – 500 г;

лук репчатый – 3 шт.;

кинза – 50 г;

помидоры – 3 шт.;

томатная паста – 4 ст. л.;

сахар – 2 ч. л.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

укроп – 10 г;

уксус 9% – ½ ч. л.;

подсолнечное масло – 80 мл;

соль – 2 ч. л.;

паприка копченая – 1 ч. л.;

зира – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в блендер, измельчаем до однородной массы. Лук режем небольшими кусочками, тоже пропускаем через блендер, смешиваем с куриным и говяжьим фаршем. Туда же отправляем нарезанную кинзу, соль, копченую паприку и зиру. Хорошо вымешиваем и отбиваем. Накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 3 часа. Для приготовления соуса очищаем помидоры от кожуры, нарезаем на небольшие кусочки. Помидоры вместе с кинзой, чесноком, томатной пастой, оливковым маслом и сахаром взбиваем в блендере до жидкого состояния. Лук нарезаем полукольцами и смешиваем с мелко нарезанным укропом. Выливаем в смесь лука и укропа уксус, оставляем мариноваться. В сковороде разогреваем масло и выкладываем сформированные из фарша вытянутые колбаски. Обжариваем их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовый люля-кебаб посыпаем маринованным в уксусе луком и подаем с приготовленным шашлычным соусом.

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