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Секретный рецепт: такой люля-кебаб съедят за минуту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Люля-кебаб покорит любое сердце
Люля-кебаб покорит любое сердце. Фото parlament.ua

Блюдо заставит забыть даже о любимых котлетах

Если вам хочется заменить свои любимые котлеты каким-то другим, не менее вкусным блюдом, то этот рецепт для вас. Горячий люля-кебаб способен растопить любое сердце.

Люля-кебаб от "Бабусиних рецептів" — это замечательное решение, чтобы разнообразить привычное мясное меню. Это сочное ароматное мясо, отлично подходящее ко всем соусам и свежим летним салатам, не может оставить никого равнодушным.

Как приготовить люля-кебаб

Ингредиенты:

  • говяжий фарш – 1 кг;
  • куриное филе – 500 г;
  • лук репчатый – 3 шт.;
  • кинза – 50 г;
  • помидоры – 3 шт.;
  • томатная паста – 4 ст. л.;
  • сахар – 2 ч. л.;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • укроп – 10 г;
  • уксус 9% – ½ ч. л.;
  • подсолнечное масло – 80 мл;
  • соль – 2 ч. л.;
  • паприка копченая – 1 ч. л.;
  • зира – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в блендер, измельчаем до однородной массы.
  2. Лук режем небольшими кусочками, тоже пропускаем через блендер, смешиваем с куриным и говяжьим фаршем. Туда же отправляем нарезанную кинзу, соль, копченую паприку и зиру. Хорошо вымешиваем и отбиваем. Накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 3 часа.
  3. Для приготовления соуса очищаем помидоры от кожуры, нарезаем на небольшие кусочки. Помидоры вместе с кинзой, чесноком, томатной пастой, оливковым маслом и сахаром взбиваем в блендере до жидкого состояния.
  4. Лук нарезаем полукольцами и смешиваем с мелко нарезанным укропом. Выливаем в смесь лука и укропа уксус, оставляем мариноваться.
  5. В сковороде разогреваем масло и выкладываем сформированные из фарша вытянутые колбаски. Обжариваем их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
  6. Готовый люля-кебаб посыпаем маринованным в уксусе луком и подаем с приготовленным шашлычным соусом.

Следуйте уловкам "Телеграфа" — и ваш фарш для чебуреков будет еще вкуснее. Готовьте и ешьте с удовольствием!

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