Больше не будете жарить: рыбу будете готовить только так

Невероятная вкуснятина из минимума продуктов

Если нет ни сил, ни желания долго стоять на кухне, вас спасет запеченная рыба. Такое блюдо готовится очень просто, а результат – всегда удивителен!

Сочная горбуша в духовке в фольге кусочками по "Бабусиним рецептам" не требует много времени на приготовление. Приготовленная таким образом рыба не только обрадует насыщенным вкусом, но и сохранит все свои полезные свойства. Попробуем?

Как приготовить рыбу с лимоном в фольге

Ингредиенты:

рыба (горбуша);

50 мл подсолнечного масла;

1 ч. л соли;

1 ч. л приправы для рыбы;

1/3 ч. л перца;

1 ст. л горчицы;

орегано

лимон;

2 луковицы

пучок петрушки;

4-5 помидоров;

40-50 г сливочного масла.

Способ приготовления:

Моем, чистим рыбу, делаем надрезы поперек по всей горбуше. В чашку выливаем растительное масло, солим, добавляем приправу, горчицу и перец. Делим пополам лимон и выжимаем сок из половины лимона. Полученным маринадом смазываем рыбку со всех сторон, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться на 30 минут. Нарезанную луковицу выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень. Сверху кольцами нарезаем лимон. Снимаем с рыбы пищевую пленку, кладем внутрь пучок петрушки. Выкладываем горбушу на противень. Сверху нарезаем кольцами помидор. Солим, посыпаем орегано, на рыбу выкладываем кусочки сливочного масла. Накрываем блюдо фольгой и запекаем в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Снимаем фольгу и запекаем еще 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Приготовьте к рыбке картофельное пюре по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!