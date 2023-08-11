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Больше не будете жарить: рыбу будете готовить только так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Запеченная в фольге рыба станет вашим любимым блюдом
Запеченная в фольге рыба станет вашим любимым блюдом. Фото babusyni-retsepty

Невероятная вкуснятина из минимума продуктов

Если нет ни сил, ни желания долго стоять на кухне, вас спасет запеченная рыба. Такое блюдо готовится очень просто, а результат – всегда удивителен!

Сочная горбуша в духовке в фольге кусочками по "Бабусиним рецептам" не требует много времени на приготовление. Приготовленная таким образом рыба не только обрадует насыщенным вкусом, но и сохранит все свои полезные свойства. Попробуем?

Как приготовить рыбу с лимоном в фольге

Ингредиенты:

  • рыба (горбуша);
  • 50 мл подсолнечного масла;
  • 1 ч. л соли;
  • 1 ч. л приправы для рыбы;
  • 1/3 ч. л перца;
  • 1 ст. л горчицы;
  • орегано
  • лимон;
  • 2 луковицы
  • пучок петрушки;
  • 4-5 помидоров;
  • 40-50 г сливочного масла.

Способ приготовления:

  1. Моем, чистим рыбу, делаем надрезы поперек по всей горбуше.
  2. В чашку выливаем растительное масло, солим, добавляем приправу, горчицу и перец. Делим пополам лимон и выжимаем сок из половины лимона.
  3. Полученным маринадом смазываем рыбку со всех сторон, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться на 30 минут.
  4. Нарезанную луковицу выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень. Сверху кольцами нарезаем лимон.
  5. Снимаем с рыбы пищевую пленку, кладем внутрь пучок петрушки. Выкладываем горбушу на противень.
  6. Сверху нарезаем кольцами помидор. Солим, посыпаем орегано, на рыбу выкладываем кусочки сливочного масла.
  7. Накрываем блюдо фольгой и запекаем в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Снимаем фольгу и запекаем еще 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Приготовьте к рыбке картофельное пюре по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Рыба #Готовим дома