Больше не будете жарить: рыбу будете готовить только так
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Невероятная вкуснятина из минимума продуктов
Если нет ни сил, ни желания долго стоять на кухне, вас спасет запеченная рыба. Такое блюдо готовится очень просто, а результат – всегда удивителен!
Сочная горбуша в духовке в фольге кусочками по "Бабусиним рецептам" не требует много времени на приготовление. Приготовленная таким образом рыба не только обрадует насыщенным вкусом, но и сохранит все свои полезные свойства. Попробуем?
Как приготовить рыбу с лимоном в фольге
Ингредиенты:
- рыба (горбуша);
- 50 мл подсолнечного масла;
- 1 ч. л соли;
- 1 ч. л приправы для рыбы;
- 1/3 ч. л перца;
- 1 ст. л горчицы;
- орегано
- лимон;
- 2 луковицы
- пучок петрушки;
- 4-5 помидоров;
- 40-50 г сливочного масла.
Способ приготовления:
- Моем, чистим рыбу, делаем надрезы поперек по всей горбуше.
- В чашку выливаем растительное масло, солим, добавляем приправу, горчицу и перец. Делим пополам лимон и выжимаем сок из половины лимона.
- Полученным маринадом смазываем рыбку со всех сторон, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться на 30 минут.
- Нарезанную луковицу выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень. Сверху кольцами нарезаем лимон.
- Снимаем с рыбы пищевую пленку, кладем внутрь пучок петрушки. Выкладываем горбушу на противень.
- Сверху нарезаем кольцами помидор. Солим, посыпаем орегано, на рыбу выкладываем кусочки сливочного масла.
- Накрываем блюдо фольгой и запекаем в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут.
Снимаем фольгу и запекаем еще 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Приготовьте к рыбке картофельное пюре по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!