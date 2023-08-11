Просто пожарьте яблоки в кляре: рецепт настоящего украинского лакомства
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Вкусные макорженики готовятся просто и не требуют много времени
В понедельник, 14 августа, в Украине отмечается важный христианский праздник — Медовый Спас. Традиционно в этот день готовят блюда с медом и маком. Предлагаем вам сегодня приготовить старинный украинский десерт макорженики — это яблоки в тесте, жаренные на сковороде.
Вообще он бывает двух видов. Наиболее известный макорженик — это корж с маком и сладкой маковой заливкой. Однако Shuba предлагает яблочную версию — в кляре на желтках без молока. В тесто вместе с мукой добавляется мак, так что десерт получится интересный и вкусный.
Как приготовить макорженики — яблоки в тесте на сковороде
Ингредиенты на 2 порции:
- яблоки — 2 шт.;
- яйцо куриное, желток — 3 шт.;
- масло сливочное — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- мука пшеничная — 1 ст. л.;
- мак — 1 ст. л.;
- растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Желтки тщательно разотрите с сахаром. В массу добавьте растопленное сливочное масло и муку и все хорошо размешайте. Всыпьте мак и снова перемешайте.
- Яблоки помойте, удалите середину, нарежьте поперек кружочками толщиной до 0,5 см.
- В сковороде разогрейте растительное масло.
- Яблочные кружочки покройте кляром и выложите в сковороду. Жарьте на среднем огне в течение 3-4 минут с каждой стороны.
- Готовые яблочные макорженики посыпьте сахарной пудрой с ванилью или полейте медом.
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