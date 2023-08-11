Будете съедать по 20 штук за раз: рецепт горячих бутербродов с любимой начинкой

Отличный вариант полезной закуски

Горячие бутерброды в духовке – это простое блюдо. Их можно быстро приготовить из простых ингредиентов. Такое блюдо можете включать в свое меню хоть ежедневно, просто меняя начинки.

Для приготовления горячих бутербродов по рецепту "Господиньки" вам понадобится несколько простых ингредиентов и всего пару минут времени – все остальное сделает за вас духовка. Вы удивитесь, что невероятную вкуснятину так легко приготовить.

Как приготовить горячие бутерброды с тунцом

Ингредиенты:

багет или батон;

зеленый лук;

1 помидор;

100 г творога;

1 банка тунца;

2 яйца.

Способ приготовления:

Ломтиками нарезаем багет или батон. Мелко нарезаем зеленый лук, помидор – маленькими кубиками, сыр натираем на большой терке. Сливаем с тунца жидкость и добавляем к остальным ингредиентам. В массу добавляем яйца, все хорошо перемешиваем. Выкладываем начинку на кусочки багета или батона, кладем их в форму для выпечки или на противень. Разогреваем духовку до 200 градусов. Ставим форму с бутербродами в духовку на 10-15 минут. Через указанное время достаем готовое блюдо и подаем на стол.

Для этого рецепта можете не покупать батон, а приготовить его по рецепту "Телеграфа". Это очень просто и легко.