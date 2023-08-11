Будете съедать по 20 штук за раз: рецепт горячих бутербродов с любимой начинкой
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Отличный вариант полезной закуски
Горячие бутерброды в духовке – это простое блюдо. Их можно быстро приготовить из простых ингредиентов. Такое блюдо можете включать в свое меню хоть ежедневно, просто меняя начинки.
Для приготовления горячих бутербродов по рецепту "Господиньки" вам понадобится несколько простых ингредиентов и всего пару минут времени – все остальное сделает за вас духовка. Вы удивитесь, что невероятную вкуснятину так легко приготовить.
Как приготовить горячие бутерброды с тунцом
Ингредиенты:
- багет или батон;
- зеленый лук;
- 1 помидор;
- 100 г творога;
- 1 банка тунца;
- 2 яйца.
Способ приготовления:
- Ломтиками нарезаем багет или батон.
- Мелко нарезаем зеленый лук, помидор – маленькими кубиками, сыр натираем на большой терке.
- Сливаем с тунца жидкость и добавляем к остальным ингредиентам.
- В массу добавляем яйца, все хорошо перемешиваем.
- Выкладываем начинку на кусочки багета или батона, кладем их в форму для выпечки или на противень.
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Ставим форму с бутербродами в духовку на 10-15 минут. Через указанное время достаем готовое блюдо и подаем на стол.
Для этого рецепта можете не покупать батон, а приготовить его по рецепту "Телеграфа". Это очень просто и легко.