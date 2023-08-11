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Будете съедать по 20 штук за раз: рецепт горячих бутербродов с любимой начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Горячие бутерброды с тунцом всегда выручат
Горячие бутерброды с тунцом всегда выручат. Фото cookpad.com

Отличный вариант полезной закуски

Горячие бутерброды в духовке – это простое блюдо. Их можно быстро приготовить из простых ингредиентов. Такое блюдо можете включать в свое меню хоть ежедневно, просто меняя начинки.

Для приготовления горячих бутербродов по рецепту "Господиньки" вам понадобится несколько простых ингредиентов и всего пару минут времени – все остальное сделает за вас духовка. Вы удивитесь, что невероятную вкуснятину так легко приготовить.

Как приготовить горячие бутерброды с тунцом

Ингредиенты:

  • багет или батон;
  • зеленый лук;
  • 1 помидор;
  • 100 г творога;
  • 1 банка тунца;
  • 2 яйца.

Способ приготовления:

  1. Ломтиками нарезаем багет или батон.
  2. Мелко нарезаем зеленый лук, помидор – маленькими кубиками, сыр натираем на большой терке.
  3. Сливаем с тунца жидкость и добавляем к остальным ингредиентам.
  4. В массу добавляем яйца, все хорошо перемешиваем.
  5. Выкладываем начинку на кусочки багета или батона, кладем их в форму для выпечки или на противень.
  6. Разогреваем духовку до 200 градусов.
  7. Ставим форму с бутербродами в духовку на 10-15 минут. Через указанное время достаем готовое блюдо и подаем на стол.

Для этого рецепта можете не покупать батон, а приготовить его по рецепту "Телеграфа". Это очень просто и легко.

Теги:
#Рецепт #Тунец #Горячие бутерброды #Готовим дома