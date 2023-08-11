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В этой запеканке нет ни грамма сахара: полезный рецепт вкусной выпечки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Творожная запеканка с яблоками - лучший десерт для семейного чаепития
Творожная запеканка с яблоками - лучший десерт для семейного чаепития. Фото shuba.life

Не только вкусная, но и полезная выпечка

Если вы следите за питанием, но не представляете свою жизнь без вкусных десертов, тогда этот рецепт для вас. В творожной запеканке нет ни грамма сахара!

Рецепт Shuba хорош тем, что запеканку делают сладкой вкусные и полезные яблоки. Главное в рецепте — чтобы творог и сметана были не кислые, а яблоко сладким. Чтобы сделать выпечку более сладкой, можете добавить в нее изюма.

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты на 3 порции:

  • сыр кисломолочный — 500 г;
  • масло сливочное — 4 ст. л.;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • яблоки — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте ингредиенты: яичные желтки отделите от белков, яблоко натрите на крупной терке, сливочное масло растопите.
  2. Творог разотрите или побейте блендером. Добавьте в творог 2 столовые ложки растопленного сливочного масла, желтки, все перемешайте. В массу добавьте сметану и манку, снова все перемешайте. Туда же отправьте яблоко, также перемешайте.
  3. Белки с солью взбейте в густую пену, добавьте в сырную массу и перемешайте деревянной или силиконовой лопаткой.
  4. Массу выложите в смазанную сливочным маслом форму. По желанию украсьте запеканку кусочками яблок, добавив их в творожную массу.
  5. Запекайте блюдо в предварительно разогретой духовке при 180°С в течение 40-55 минут. Запеканка готова.

А чтобы выпечка не черствела долгое время, добавьте туда один ингредиент и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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