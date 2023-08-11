В этой запеканке нет ни грамма сахара: полезный рецепт вкусной выпечки

Не только вкусная, но и полезная выпечка

Если вы следите за питанием, но не представляете свою жизнь без вкусных десертов, тогда этот рецепт для вас. В творожной запеканке нет ни грамма сахара!

Рецепт Shuba хорош тем, что запеканку делают сладкой вкусные и полезные яблоки. Главное в рецепте — чтобы творог и сметана были не кислые, а яблоко сладким. Чтобы сделать выпечку более сладкой, можете добавить в нее изюма.

Как приготовить творожную запеканку

Ингредиенты на 3 порции:

сыр кисломолочный — 500 г;

масло сливочное — 4 ст. л.;

яйца куриные — 3 шт.;

соль — 1/4 ч. л.;

сметана — 3 ст. л.;

манка — 3 ст. л.;

яблоки — 1 шт.

Способ приготовления:

Подготовьте ингредиенты: яичные желтки отделите от белков, яблоко натрите на крупной терке, сливочное масло растопите. Творог разотрите или побейте блендером. Добавьте в творог 2 столовые ложки растопленного сливочного масла, желтки, все перемешайте. В массу добавьте сметану и манку, снова все перемешайте. Туда же отправьте яблоко, также перемешайте. Белки с солью взбейте в густую пену, добавьте в сырную массу и перемешайте деревянной или силиконовой лопаткой. Массу выложите в смазанную сливочным маслом форму. По желанию украсьте запеканку кусочками яблок, добавив их в творожную массу. Запекайте блюдо в предварительно разогретой духовке при 180°С в течение 40-55 минут. Запеканка готова.

А чтобы выпечка не черствела долгое время, добавьте туда один ингредиент и наслаждайтесь! Приятного аппетита!