Укр

Нереальная вкуснятина из пачки творога: завтрак будете готовить только так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Полезная и невероятно вкусная творожная запеканка
Полезная и невероятно вкусная творожная запеканка. Фото Meta.ua

Полезный десерт без грамма муки

Домашний творог – универсальный продукт: его можно использовать как самостоятельное блюдо, так и в качестве ингредиента многих блюд. Например, из него получаются невероятно вкусные сырники!

Любители этого продукта точно не устоят против аппетитной творожной запеканки с изюмом по рецепту "Сенсация". Она просто тает во рту, а сочный, нежный творог придает блюду необычный, сказочный вкус. Берем продукты и идем готовить – это очень просто и быстро!

Как приготовить творожную запеканку с изюмом

Ингредиенты:

  • творог домашний – 500 г;
  • сметана – 5 ст.л;
  • яйца – 2 шт.;
  • манная крупа – 2 ст. л;
  • цедра лимона;
  • сахар – 3 ст. л;
  • ванильный сахар – 1 ч. л;
  • курага или изюм – 50 г;
  • масло – 1 ст. кровати;
  • соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промытые изюм заливаем кипятком и оставляем на 20 минут.
  2. В манную крупу добавляем 3 столовые ложки сметаны, все перемешиваем и оставляем настояться на полчаса.
  3. Извращаем сыр с помощью мясорубки или блендера. Добавляем 3 столовых ложки сахара, ванильный сахар, яйца, солим и перемешиваем до однородной массы.
  4. Сливаем воду из изюма, сушим их и добавляем в сырную массу. Туда же отправляем лимонную цедру и перемешиваем все.
  5. Форму смазываем маслом, осыпаем манной крупой, кладем полученную творожную массу и изрядно все разравниваем.
  6. Смазываем творожный десерт 2 столовыми ложками сметаны и выпекаем 45-50 минут в разогретой до 180 градусах духовке.

Готовим к такой запеканке сгущенное молоко по рецепту "Телеграфа" и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Готовим дома