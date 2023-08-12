Нереальная вкуснятина из пачки творога: завтрак будете готовить только так
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Полезный десерт без грамма муки
Домашний творог – универсальный продукт: его можно использовать как самостоятельное блюдо, так и в качестве ингредиента многих блюд. Например, из него получаются невероятно вкусные сырники!
Любители этого продукта точно не устоят против аппетитной творожной запеканки с изюмом по рецепту "Сенсация". Она просто тает во рту, а сочный, нежный творог придает блюду необычный, сказочный вкус. Берем продукты и идем готовить – это очень просто и быстро!
Как приготовить творожную запеканку с изюмом
Ингредиенты:
- творог домашний – 500 г;
- сметана – 5 ст.л;
- яйца – 2 шт.;
- манная крупа – 2 ст. л;
- цедра лимона;
- сахар – 3 ст. л;
- ванильный сахар – 1 ч. л;
- курага или изюм – 50 г;
- масло – 1 ст. кровати;
- соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Промытые изюм заливаем кипятком и оставляем на 20 минут.
- В манную крупу добавляем 3 столовые ложки сметаны, все перемешиваем и оставляем настояться на полчаса.
- Извращаем сыр с помощью мясорубки или блендера. Добавляем 3 столовых ложки сахара, ванильный сахар, яйца, солим и перемешиваем до однородной массы.
- Сливаем воду из изюма, сушим их и добавляем в сырную массу. Туда же отправляем лимонную цедру и перемешиваем все.
- Форму смазываем маслом, осыпаем манной крупой, кладем полученную творожную массу и изрядно все разравниваем.
- Смазываем творожный десерт 2 столовыми ложками сметаны и выпекаем 45-50 минут в разогретой до 180 градусах духовке.
Готовим к такой запеканке сгущенное молоко по рецепту "Телеграфа" и наслаждаемся. Приятного аппетита!