Нереальная вкуснятина из пачки творога: завтрак будете готовить только так

Полезный десерт без грамма муки

Домашний творог – универсальный продукт: его можно использовать как самостоятельное блюдо, так и в качестве ингредиента многих блюд. Например, из него получаются невероятно вкусные сырники!

Любители этого продукта точно не устоят против аппетитной творожной запеканки с изюмом по рецепту "Сенсация". Она просто тает во рту, а сочный, нежный творог придает блюду необычный, сказочный вкус. Берем продукты и идем готовить – это очень просто и быстро!

Как приготовить творожную запеканку с изюмом

Ингредиенты:

творог домашний – 500 г;

сметана – 5 ст.л;

яйца – 2 шт.;

манная крупа – 2 ст. л;

цедра лимона;

сахар – 3 ст. л;

ванильный сахар – 1 ч. л;

курага или изюм – 50 г;

масло – 1 ст. кровати;

соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Промытые изюм заливаем кипятком и оставляем на 20 минут. В манную крупу добавляем 3 столовые ложки сметаны, все перемешиваем и оставляем настояться на полчаса. Извращаем сыр с помощью мясорубки или блендера. Добавляем 3 столовых ложки сахара, ванильный сахар, яйца, солим и перемешиваем до однородной массы. Сливаем воду из изюма, сушим их и добавляем в сырную массу. Туда же отправляем лимонную цедру и перемешиваем все. Форму смазываем маслом, осыпаем манной крупой, кладем полученную творожную массу и изрядно все разравниваем. Смазываем творожный десерт 2 столовыми ложками сметаны и выпекаем 45-50 минут в разогретой до 180 градусах духовке.

Готовим к такой запеканке сгущенное молоко по рецепту "Телеграфа" и наслаждаемся. Приятного аппетита!