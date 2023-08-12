И к праздничному столу, и к семейному ужину: рецепт лучшего овощного гарнира
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Овощи — это не только вкусно, но еще и полезно
Сочные овощи с ароматной заправкой – вкусны и полезны. Запеките их — и это будет прекрасным гарниром к любым блюдам из мяса, птицы и рыбы.
Секрет приготовления вкусных запеченных овощей по рецепту "ТСН" — именно в маринаде. Он придаст насыщенности таким полезным овощам. Попробуем?
Как приготовить запеченные овощи
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- шампиньоны – 8 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- цветная капуста – 300 г;
- перец болгарский – 1 шт.
Для маринада:
- масло оливковое – 2 ст. л ;
- соевый соус – 3 ст. л ;
- чеснок – 4 зубчика;
- прованские травы – 1 ч. л.;
- копченая паприка – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Кабачок нарежьте крупными брусочками.
- Перец очистите от семенной перегородки и удалите плодоножку, срежьте перегородки и нарежьте крупными дольками.
- Цветную капусту разберите на соцветия. Морковь нарежьте крупными брусочками. Чеснок пропустите через пресс. Крупные шампиньоны разрежьте на четыре части, мелкие оставьте целыми.
- В миске смешайте оливковое масло, чеснок, соевый соус, прованские травы, паприку и соль. В полученный маринад выложите овощи, перемешайте и оставьте на полчаса.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите овощи на противень, отправьте в духовку на полчаса, периодически перемешивая.
Приготовьте к овощам курицу в хлебе по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!