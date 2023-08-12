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И к праздничному столу, и к семейному ужину: рецепт лучшего овощного гарнира

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Запеченные овощи - прекрасный гарнир к мясу и рыбе
Запеченные овощи - прекрасный гарнир к мясу и рыбе. Фото Meta.ua

Овощи — это не только вкусно, но еще и полезно

Сочные овощи с ароматной заправкой – вкусны и полезны. Запеките их — и это будет прекрасным гарниром к любым блюдам из мяса, птицы и рыбы.

Секрет приготовления вкусных запеченных овощей по рецепту "ТСН" — именно в маринаде. Он придаст насыщенности таким полезным овощам. Попробуем?

Как приготовить запеченные овощи

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.;
  • шампиньоны – 8 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • цветная капуста – 300 г;
  • перец болгарский – 1 шт.

Для маринада:

  • масло оливковое – 2 ст. л ;
  • соевый соус – 3 ст. л ;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • прованские травы – 1 ч. л.;
  • копченая паприка – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Кабачок нарежьте крупными брусочками.
  2. Перец очистите от семенной перегородки и удалите плодоножку, срежьте перегородки и нарежьте крупными дольками.
  3. Цветную капусту разберите на соцветия. Морковь нарежьте крупными брусочками. Чеснок пропустите через пресс. Крупные шампиньоны разрежьте на четыре части, мелкие оставьте целыми.
  4. В миске смешайте оливковое масло, чеснок, соевый соус, прованские травы, паприку и соль. В полученный маринад выложите овощи, перемешайте и оставьте на полчаса.
  5. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите овощи на противень, отправьте в духовку на полчаса, периодически перемешивая.

Приготовьте к овощам курицу в хлебе по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Овощи #Готовим дома