И к праздничному столу, и к семейному ужину: рецепт лучшего овощного гарнира

Овощи — это не только вкусно, но еще и полезно

Сочные овощи с ароматной заправкой – вкусны и полезны. Запеките их — и это будет прекрасным гарниром к любым блюдам из мяса, птицы и рыбы.

Секрет приготовления вкусных запеченных овощей по рецепту "ТСН" — именно в маринаде. Он придаст насыщенности таким полезным овощам. Попробуем?

Как приготовить запеченные овощи

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

шампиньоны – 8 шт.;

морковь – 1 шт.;

цветная капуста – 300 г;

перец болгарский – 1 шт.

Для маринада:

масло оливковое – 2 ст. л ;

соевый соус – 3 ст. л ;

чеснок – 4 зубчика;

прованские травы – 1 ч. л.;

копченая паприка – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Кабачок нарежьте крупными брусочками. Перец очистите от семенной перегородки и удалите плодоножку, срежьте перегородки и нарежьте крупными дольками. Цветную капусту разберите на соцветия. Морковь нарежьте крупными брусочками. Чеснок пропустите через пресс. Крупные шампиньоны разрежьте на четыре части, мелкие оставьте целыми. В миске смешайте оливковое масло, чеснок, соевый соус, прованские травы, паприку и соль. В полученный маринад выложите овощи, перемешайте и оставьте на полчаса. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите овощи на противень, отправьте в духовку на полчаса, периодически перемешивая.

Приготовьте к овощам курицу в хлебе по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!