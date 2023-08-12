Главное блюдо на Спас: готовим печеные яблоки с медом и корицей в микроволновке
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Такой десерт станет королем стола
Не за горами Медовый Спас с его бесподобными медовыми и яблочными вкусностями. А что, если соединить эти два продукта и приготовить печеные яблоки с медом, корицей в микроволновке?
Такой быстрый бюджетный вариант угостить неожиданных гостей или вкусно и сладко перекусить самому предлагает Shuba. Десерт получится цельным, красивым и, в сочетании с другими ингредиентами, очень полезным, привлекательным и простым в приготовлении. Умопомрачительный аромат и вкус сведут с ума каждого, кто попробует хотя бы кусочек этой невероятной вкусности.
Как приготовить печеные яблоки с медом и корицей в микроволновке
Ингредиенты:
- яблоки — 1 шт.;
- мед — 1 ст. л.;
- корица молотая — 1 ч. л.;
- имбирь молотый — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Яблоки помойте и оботрите. Извлеките из них сердцевину, не повредив целостность яблока — так содержимое не вытечет наружу.
- В отверстие налейте мед, добавьте молотую корицу и имбирь, все тщательно перемешайте и отправьте десерт в микроволновку на 5-7 минут. По истечению указанного времени блюдо готово, достаньте его и наслаждайтесь!
Кстати, из яблок можно приготовить необычное сухое варенье по рецепту "Телеграф". Попробуйте — и не оторветесь!