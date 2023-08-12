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Полпачки макарон - и все сыты: теплый салат по этому рецепту семья будет уплетать через 20 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Теплый салат с тунцом уместен и на праздничный стол, и для семейных посиделок
Теплый салат с тунцом уместен и на праздничный стол, и для семейных посиделок. Фото sensatsiya.com

Вкусное, необычное и полезное блюдо

Салаты – это всегда отличный вариант для праздничного стола или домашних посиделок. Овощные или с мясом, холодные или теплые – их существует такое невероятное количество, что салаты не смогут надоесть.

Сегодня мы с "Сенсацією" предлагаем необычный рецепт теплого салата с макаронами и консервированным тунцом. Это необычное блюдо полностью удивит и ваших близких, и ваших гостей своим необычным сочетанием ингредиентов. Вы точно заслужите себе звание опытного кулинара!

Как приготовить теплый салат с макаронами и консервированным тунцом

Ингредиенты

Для салата:

  • вода – 1 литр;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • макароны – 250 г;
  • лук – 1 штука
  • сладкий перец зеленый или красный – 1 шт.;
  • огурец – 1 шт.;
  • зеленое яблоко – 1 шт.;
  • лаймовый сок;
  • консервированная кукуруза – 90 г;
  • сушеный чабрец – 3 г;
  • консервированный тунец – 300 г.

Для соуса:

  • соевый соус – 50 мл;
  • горчица – 50 г;
  • кетчуп – 50 г;
  • майонез – г;
  • оливковое масло – 50 мл;
  • лимонный сок – 30 мл;
  • соль, чёрный перец – по 3 г.

Способ приготовления:

  1. Отварите макароны в кипяченой подсоленной воде.
  2. Овощи помойте, нарежьте кубиками, поместите в одну большую миску. Добавьте консервированную кукурузу, теплые макароны, консервированный тунец и перемешайте.
  3. Для приготовления соуса перемешайте все ингредиенты.
  4. Добавьте заправку в салат, перемешайте и подавайте на стол.

Кстати, если вы любитель салатов, советуем обратить внимание на крабовый салат с плавленым сыром по рецепту "Телеграфа". Он не только вкусный, но и готовится очень быстро.

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