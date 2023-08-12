Полпачки макарон - и все сыты: теплый салат по этому рецепту семья будет уплетать через 20 минут

Вкусное, необычное и полезное блюдо

Салаты – это всегда отличный вариант для праздничного стола или домашних посиделок. Овощные или с мясом, холодные или теплые – их существует такое невероятное количество, что салаты не смогут надоесть.

Сегодня мы с "Сенсацією" предлагаем необычный рецепт теплого салата с макаронами и консервированным тунцом. Это необычное блюдо полностью удивит и ваших близких, и ваших гостей своим необычным сочетанием ингредиентов. Вы точно заслужите себе звание опытного кулинара!

Как приготовить теплый салат с макаронами и консервированным тунцом

Ингредиенты

Для салата:

вода – 1 литр;

соль – 1/2 ч. л.;

макароны – 250 г;

лук – 1 штука

сладкий перец зеленый или красный – 1 шт.;

огурец – 1 шт.;

зеленое яблоко – 1 шт.;

лаймовый сок;

консервированная кукуруза – 90 г;

сушеный чабрец – 3 г;

консервированный тунец – 300 г.

Для соуса:

соевый соус – 50 мл;

горчица – 50 г;

кетчуп – 50 г;

майонез – г;

оливковое масло – 50 мл;

лимонный сок – 30 мл;

соль, чёрный перец – по 3 г.

Способ приготовления:

Отварите макароны в кипяченой подсоленной воде. Овощи помойте, нарежьте кубиками, поместите в одну большую миску. Добавьте консервированную кукурузу, теплые макароны, консервированный тунец и перемешайте. Для приготовления соуса перемешайте все ингредиенты. Добавьте заправку в салат, перемешайте и подавайте на стол.

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