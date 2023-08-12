Полпачки макарон - и все сыты: теплый салат по этому рецепту семья будет уплетать через 20 минут
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Вкусное, необычное и полезное блюдо
Салаты – это всегда отличный вариант для праздничного стола или домашних посиделок. Овощные или с мясом, холодные или теплые – их существует такое невероятное количество, что салаты не смогут надоесть.
Сегодня мы с "Сенсацією" предлагаем необычный рецепт теплого салата с макаронами и консервированным тунцом. Это необычное блюдо полностью удивит и ваших близких, и ваших гостей своим необычным сочетанием ингредиентов. Вы точно заслужите себе звание опытного кулинара!
Как приготовить теплый салат с макаронами и консервированным тунцом
Ингредиенты
Для салата:
- вода – 1 литр;
- соль – 1/2 ч. л.;
- макароны – 250 г;
- лук – 1 штука
- сладкий перец зеленый или красный – 1 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- зеленое яблоко – 1 шт.;
- лаймовый сок;
- консервированная кукуруза – 90 г;
- сушеный чабрец – 3 г;
- консервированный тунец – 300 г.
Для соуса:
- соевый соус – 50 мл;
- горчица – 50 г;
- кетчуп – 50 г;
- майонез – г;
- оливковое масло – 50 мл;
- лимонный сок – 30 мл;
- соль, чёрный перец – по 3 г.
Способ приготовления:
- Отварите макароны в кипяченой подсоленной воде.
- Овощи помойте, нарежьте кубиками, поместите в одну большую миску. Добавьте консервированную кукурузу, теплые макароны, консервированный тунец и перемешайте.
- Для приготовления соуса перемешайте все ингредиенты.
- Добавьте заправку в салат, перемешайте и подавайте на стол.
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