Если не хочется стоять у плиты: рецепт самого простого салата из помидор
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Просто замаринуйте помидоры — и результат не заставит себя ждать
Нарезанные томаты, заправка с растительным маслом, перец, чеснок, зелень — обычный набор для летнего салата. Но стоит порезать помидор по-другому и оставить немного помариноваться — и вы не узнаете вкус привычного блюда.
Такой салат по рецепту Shuba очень прост в приготовлении. Вы можете добавить в него любимый микс трав, взять яблочный или белый простой уксус вместо винного — в любом случае у вас получится невероятная вкуснятина!
Как приготовить салат из помидор
Ингредиенты на 4 порции:
- масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.;
- белый винный уксус — 1 ст. л.;
- вода — 1 ст. л.;
- соль — 0.5 ч. л.;
- сахар — 1.5 ч. л.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- укроп, пучок — 0.5 шт.;
- кинза, пучок — 0.5 шт.;
- томаты — 500 г.
Способ приготовления:
- Для заправки смешайте масло, уксус, воду, соль и сахар.
- Нарежьте укроп и кинзу. Сладкий перец разрежьте на четыре части, натрите на крупной терке до кожицы. Выдавите на него чеснок через пресс или натрите на мелкой терке. Помидоры нарежьте.
- В тарелке слоями выложите помидоры, перец с чесноком, зелень и каждый слой полейте заправкой. Поставьте салат в холодильник на 2 часа.
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