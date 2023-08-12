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Если не хочется стоять у плиты: рецепт самого простого салата из помидор

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный салат из стандартных продуктов
Необычный салат из стандартных продуктов. Фото shuba.life

Просто замаринуйте помидоры — и результат не заставит себя ждать

Нарезанные томаты, заправка с растительным маслом, перец, чеснок, зелень — обычный набор для летнего салата. Но стоит порезать помидор по-другому и оставить немного помариноваться — и вы не узнаете вкус привычного блюда.

Такой салат по рецепту Shuba очень прост в приготовлении. Вы можете добавить в него любимый микс трав, взять яблочный или белый простой уксус вместо винного — в любом случае у вас получится невероятная вкуснятина!

Как приготовить салат из помидор

Ингредиенты на 4 порции:

  • масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.;
  • белый винный уксус — 1 ст. л.;
  • вода — 1 ст. л.;
  • соль — 0.5 ч. л.;
  • сахар — 1.5 ч. л.;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • укроп, пучок — 0.5 шт.;
  • кинза, пучок — 0.5 шт.;
  • томаты — 500 г.

Способ приготовления:

  1. Для заправки смешайте масло, уксус, воду, соль и сахар.
  2. Нарежьте укроп и кинзу. Сладкий перец разрежьте на четыре части, натрите на крупной терке до кожицы. Выдавите на него чеснок через пресс или натрите на мелкой терке. Помидоры нарежьте.
  3. В тарелке слоями выложите помидоры, перец с чесноком, зелень и каждый слой полейте заправкой. Поставьте салат в холодильник на 2 часа.

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