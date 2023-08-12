И к Спасу, и для долгих семейных посиделок: варенье из яблок с маком будут есть ложками
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Готовьте очень много — эту вкуснятину будут сметать за секунду
Вот-вот все христиане будут праздновать Медовый Спас, а это значит, что необходимо запасаться необычными рецептами. Варенье из яблок с маком — это не только вкуснятина к празднику, а еще и потрясающий десерт на зиму.
Приготовить варенье по рецепту Shuba невероятно просто, к тому же требует минимального количества ингредиентов. Зимой это будет лучшим сладким дополнением для тостов, овсяных хлопьев, йогурта и выпечки!
Как приготовить варенье из яблок с маком
Ингредиенты на 4 порции:
- яблоки — 1 кг;
- мак — 20 г;
- сахар — 300 г;
- вода — 120 мл;
- сода пищевая — 10 г.
Способ приготовления:
- Яблоки помойте, обсушите, удалите сердцевины и нарежьте мелкими кубиками.
- Соду растворите в 600–700 мл воды. В этот раствор на час отправьте яблоки, после чего хорошенько их промойте под проточной водой.
- Вскипятите воду, добавьте сахар и мешайте до полного растворения сахара. Сюда же отправьте кусочки яблок и промытый мак, перемешайте и доведите до кипения.
- Варите варенье на маленьком огне 20 минут, пока сироп не загустеет, а яблоки не приобретут прозрачный карамельный цвет.
- Оставьте массу до полного остывания, после чего разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками. Храните в темном прохладном месте.
Если любите яблоки, предлагаем их запечь с медом и изюмом. Получится вкуснятина — пальчики оближете!