И к Спасу, и для долгих семейных посиделок: варенье из яблок с маком будут есть ложками

Готовьте очень много — эту вкуснятину будут сметать за секунду

Вот-вот все христиане будут праздновать Медовый Спас, а это значит, что необходимо запасаться необычными рецептами. Варенье из яблок с маком — это не только вкуснятина к празднику, а еще и потрясающий десерт на зиму.

Приготовить варенье по рецепту Shuba невероятно просто, к тому же требует минимального количества ингредиентов. Зимой это будет лучшим сладким дополнением для тостов, овсяных хлопьев, йогурта и выпечки!

Как приготовить варенье из яблок с маком

Ингредиенты на 4 порции:

яблоки — 1 кг;

мак — 20 г;

сахар — 300 г;

вода — 120 мл;

сода пищевая — 10 г.

Способ приготовления:

Яблоки помойте, обсушите, удалите сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. Соду растворите в 600–700 мл воды. В этот раствор на час отправьте яблоки, после чего хорошенько их промойте под проточной водой. Вскипятите воду, добавьте сахар и мешайте до полного растворения сахара. Сюда же отправьте кусочки яблок и промытый мак, перемешайте и доведите до кипения. Варите варенье на маленьком огне 20 минут, пока сироп не загустеет, а яблоки не приобретут прозрачный карамельный цвет. Оставьте массу до полного остывания, после чего разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками. Храните в темном прохладном месте.

Если любите яблоки, предлагаем их запечь с медом и изюмом. Получится вкуснятина — пальчики оближете!