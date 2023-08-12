Один секретный ингредиент в тесте – и вареники и пельмени будут невероятными

Весь секрет пельменей и вареников – в правильном тесте

Мы рассказывали, как приготовить интересные пельмени с кабачком. Как и любое блюдо из вареного теста, вкус пельменей зависит именно от "обертки", в которой лежит аппетитная начинка.

Пожалуй, у каждой украинской семьи есть свои рецепты приготовления теста для вареников или пельменей. А если и нет, то не беда – на портале "1 минута" поделились очень интересным способом приготовления теста. Оно подходит для вареников, пельменей, галушек и т.д.

Ингредиенты:

250 мл кефира

350-400 г муки

1 яйцо

0,5 чайной ложки соды

0,5 чайной ложки соли

Растительное масло

Способ приготовления:

Муку обязательно нужно просеять, чтобы она насытилась кислородом. Именно это – залог рыхлого теста. В середине мучной горки делаем лунку и разбиваем в нее яйцо. Постепенно замешивая тесто, добавляем простоквашу. Затем соду и соль. Хорошо вымешиваем тесто на столе. Оно не должно быть плотным, пусть даже будет немного липнуть к рукам.

После приготовления обязательно дайте тесту постоять и отдохнуть в миске, покрытой полотенцем. В это время будет удобно делать начинку: варить картофель, жарить капусту, грибы и т.д. Такое тесто подойдет и для запеченных пельменей.