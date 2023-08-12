Блюдо на всю семью в считанные минуты: сытный постный салат
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Закуска получается очень вкусной и сытной
Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с яблоками. Теперь делимся простым рецептом постной, но очень сытной ореховой закуски.
Для его приготовления понадобится минимум времени. Салат подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- 370 г помидоров;
- 250 г огурцов;
- 150 г болгарского перца;
- 70 г репчатого лука;
- 50 г салатного микса;
- 100 г грецких орехов;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ст. л. винного уксуса;
- соль и специи по вкусу;
- свежая петрушка.
Способ приготовления:
- Маринуем лук. Нарезаем полукольцами, добавляем немного воды и винный уксус. В таком виде оставляем на несколько минут.
- Нарезаем помидоры, огурцы и болгарский перец. В миску выкладываем салатный микс. Добавляем в него овощи и перемешиваем.
- Грецкие орехи прогреваем на сухой сковороде. Когда немного остынут, измельчаем их и добавляем в салат.
- Мелко крошим петрушку и чеснок. Отправляем в миску, добавляем соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешиваем.
Готовый салат подаем к столу сразу – пока овощи не успели выпустить много сока. Так он будет самый вкусный. Также мы делились рецептом вкусных огуречных роллов.