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Блюдо на всю семью в считанные минуты: сытный постный салат

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такой салат можно и к завтраку, и на праздничный стол
Такой салат можно и к завтраку, и на праздничный стол. Фото 1plus1.ua

Закуска получается очень вкусной и сытной

Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с яблоками. Теперь делимся простым рецептом постной, но очень сытной ореховой закуски.

Для его приготовления понадобится минимум времени. Салат подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • 370 г помидоров;
  • 250 г огурцов;
  • 150 г болгарского перца;
  • 70 г репчатого лука;
  • 50 г салатного микса;
  • 100 г грецких орехов;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. винного уксуса;
  • соль и специи по вкусу;
  • свежая петрушка.

Способ приготовления:

  1. Маринуем лук. Нарезаем полукольцами, добавляем немного воды и винный уксус. В таком виде оставляем на несколько минут.
  2. Нарезаем помидоры, огурцы и болгарский перец. В миску выкладываем салатный микс. Добавляем в него овощи и перемешиваем.
  3. Грецкие орехи прогреваем на сухой сковороде. Когда немного остынут, измельчаем их и добавляем в салат.
  4. Мелко крошим петрушку и чеснок. Отправляем в миску, добавляем соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешиваем.

Готовый салат подаем к столу сразу – пока овощи не успели выпустить много сока. Так он будет самый вкусный. Также мы делились рецептом вкусных огуречных роллов.

Теги:
#Рецепт #Салат #Піст #Корисні горіхи