Блюдо на всю семью в считанные минуты: сытный постный салат

Закуска получается очень вкусной и сытной

Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с яблоками. Теперь делимся простым рецептом постной, но очень сытной ореховой закуски.

Для его приготовления понадобится минимум времени. Салат подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

370 г помидоров;

250 г огурцов;

150 г болгарского перца;

70 г репчатого лука;

50 г салатного микса;

100 г грецких орехов;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. винного уксуса;

соль и специи по вкусу;

свежая петрушка.

Способ приготовления:

Маринуем лук. Нарезаем полукольцами, добавляем немного воды и винный уксус. В таком виде оставляем на несколько минут. Нарезаем помидоры, огурцы и болгарский перец. В миску выкладываем салатный микс. Добавляем в него овощи и перемешиваем. Грецкие орехи прогреваем на сухой сковороде. Когда немного остынут, измельчаем их и добавляем в салат. Мелко крошим петрушку и чеснок. Отправляем в миску, добавляем соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешиваем.

Готовый салат подаем к столу сразу – пока овощи не успели выпустить много сока. Так он будет самый вкусный. Также мы делились рецептом вкусных огуречных роллов.