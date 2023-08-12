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Королевская закуска – из самого дешевого сала: этот маринад будет с вами годами

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Простой рецепт соленого сала
Простой рецепт соленого сала. Фото odnaminyta.com

Прекрасный способ засолки

Мы рассказывали о том, как вкусно засолить сало. Теперь делимся еще одним рецептом – быстрым и простым.

На портале "1 минута" рассказали о простом способе приготовить вкуснейшую украинскую закуску за считанные минуты. Такое сало получается очень вкусным.

Ингредиенты:

  • 1 килограмм сала;
  • 1 литр воды;
  • 4,5 столовых ложки соли;
  • красный перец;
  • соль большого помола;
  • куркума;
  • сушеный укроп;
  • гвоздика;
  • лавровый лист;
  • корица;
  • мускатный орех;
  • хмели-сунели;
  • кориандр.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления этим способом лучше всего подойдет шпондер – сало с прожилками мяса. Его следует нарезать большими кусками и залить литром воды.
  2. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Провариваем в течение 2-3 минут.
  3. Огонь выключаем, добавляем в сало 4,5 столовых ложки соли. В таком виде его следует оставить на 12 часов.
  4. Когда это время пройдет, достаем сало из рассола и обтираем его бумажным полотенцем. Натираем почти готовое сало специями.
  5. Кусочки заворачиваем в пищевую пленку и оставляем еще на 12 часов в холодильнике.

Сало получается очень вкусным, но хранить его можно не больше месяца. Впрочем, оно исчезнет из холодильника гораздо быстрее. Сало по этому рецепту очень подходит к украинскому борщу.

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#Рецепт #Специи #Сало