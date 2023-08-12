Королевская закуска – из самого дешевого сала: этот маринад будет с вами годами

Прекрасный способ засолки

Мы рассказывали о том, как вкусно засолить сало. Теперь делимся еще одним рецептом – быстрым и простым.

На портале "1 минута" рассказали о простом способе приготовить вкуснейшую украинскую закуску за считанные минуты. Такое сало получается очень вкусным.

Ингредиенты:

1 килограмм сала;

1 литр воды;

4,5 столовых ложки соли;

красный перец;

соль большого помола;

куркума;

сушеный укроп;

гвоздика;

лавровый лист;

корица;

мускатный орех;

хмели-сунели;

кориандр.

Способ приготовления:

Для приготовления этим способом лучше всего подойдет шпондер – сало с прожилками мяса. Его следует нарезать большими кусками и залить литром воды. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Провариваем в течение 2-3 минут. Огонь выключаем, добавляем в сало 4,5 столовых ложки соли. В таком виде его следует оставить на 12 часов. Когда это время пройдет, достаем сало из рассола и обтираем его бумажным полотенцем. Натираем почти готовое сало специями. Кусочки заворачиваем в пищевую пленку и оставляем еще на 12 часов в холодильнике.

Сало получается очень вкусным, но хранить его можно не больше месяца. Впрочем, оно исчезнет из холодильника гораздо быстрее. Сало по этому рецепту очень подходит к украинскому борщу.