Королевская закуска – из самого дешевого сала: этот маринад будет с вами годами
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Прекрасный способ засолки
Мы рассказывали о том, как вкусно засолить сало. Теперь делимся еще одним рецептом – быстрым и простым.
На портале "1 минута" рассказали о простом способе приготовить вкуснейшую украинскую закуску за считанные минуты. Такое сало получается очень вкусным.
Ингредиенты:
- 1 килограмм сала;
- 1 литр воды;
- 4,5 столовых ложки соли;
- красный перец;
- соль большого помола;
- куркума;
- сушеный укроп;
- гвоздика;
- лавровый лист;
- корица;
- мускатный орех;
- хмели-сунели;
- кориандр.
Способ приготовления:
- Для приготовления этим способом лучше всего подойдет шпондер – сало с прожилками мяса. Его следует нарезать большими кусками и залить литром воды.
- Ставим кастрюлю с водой на огонь. Провариваем в течение 2-3 минут.
- Огонь выключаем, добавляем в сало 4,5 столовых ложки соли. В таком виде его следует оставить на 12 часов.
- Когда это время пройдет, достаем сало из рассола и обтираем его бумажным полотенцем. Натираем почти готовое сало специями.
- Кусочки заворачиваем в пищевую пленку и оставляем еще на 12 часов в холодильнике.
Сало получается очень вкусным, но хранить его можно не больше месяца. Впрочем, оно исчезнет из холодильника гораздо быстрее. Сало по этому рецепту очень подходит к украинскому борщу.