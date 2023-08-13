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Еще один хитовый рецепт к Медовому Спасу: сладкие слойки с маком родом из детства

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ароматные слойки с маком поднимут настроение всем
Ароматные слойки с маком поднимут настроение всем. Фото shuba.life

Десерт, от которого невозможно отказаться!

К Медовому Спасу традиционно готовят блюда с маковой начинкой. Это замечательный компонент любой выпечки. Помните, с каким удовольствием мы лакомились слойками с маком в детстве. А что, если попробовать приготовить такие же?

Рецепт от Shuba — простой: для него вам понадобиться только мак, слоеное тесто, сахар, вода и по желанию — сахарная пудра. Однако результат превзойдет все ожидания: буквально с первым кусочком вы получите нереальное наслаждение.

Как приготовить слойки с маком

Ингредиенты на 10 порций:

  • мак — 100 г;
  • слоеное тесто — 500 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • вода — 1 стакан;
  • сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мак залейте водой, поставьте на средний огонь. Доведите его до кипения и проварите 5 минут — он должен распариться. Выключите огонь, воду слейте.
  2. Мак и сахар выложите в чашу блендера и измельчите.
  3. Слоеное тесто раскатайте тонким слоем, равномерно распределите маковую начинку. Сверните в рулет и нарежьте небольшими кусочками.
  4. Противень застелите пергаментной бумагой. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  5. Каждую заготовку положите на противень, поставьте в духовку и выпекайте 25-30 минут.
  6. Готовые слойки охладите и посыпьте сахарной пудрой.

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Теги:
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