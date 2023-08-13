Этот рецепт угодит всем: как законсервировать огурцы с помидорами

Это реально: огурцы и помидоры возможно вместе

Ох, как же сложно угодить всем близким сразу — кто-то зимой любит полакомиться необычными помидорами, а кто-то похрустеть вкуснющими огурчиками. Есть ли такой рецепт закрутки, которая подойдет всем сразу? Да, мы нашли именно такой.

Эта закуска из консервированных огурцов с помидорами по рецепту Shuba хороша и для любителей помидоров, и для "огуречников". Она не только уникальна на вкус, но и выглядит потрясающе — овощи выкладываются слоями в пикантном маринаде.

Как приготовить консервированные огурцы с помидорами

Ингредиенты на 4 порции:

огурец — 500 г;

томаты — 500 г;

соль — 30 г;

сахар — 60 г;

перец черный, горошек — 6 шт.;

уксус — 80 мл4

лавровый лист — 2 шт.;

вишня, листья — 2 шт.;

укроп, зонтики — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте и обсушите зелень и овощи. На дно стерилизованных банок положите пряности, затем уложите до половины огурцы, а сверху помидоры. Овощи залейте кипятком, прикройте крышками и оставьте на 10 минут. Слейте воду с овощей в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, вскипятите, залейте овощи и оставьте на 5 минут. Слейте маринад в кастрюлю, доведите до кипения, долейте 60 мл воды и заправьте уксусом. Кипящим маринадом залейте овощи в банке. Герметично закройте их крышками и храните в прохладном месте.

При подготовке запасов на зиму руководствуйтесь хитростями от "Телеграфа" о том, какие огурцы лучше всего подходят для консервирования. Именно так ваша закуска будет идеальной.