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Этот рецепт угодит всем: как законсервировать огурцы с помидорами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Баланс вкуса - консервированные помидоры с огурцами
Баланс вкуса - консервированные помидоры с огурцами. Фото shuba.life

Это реально: огурцы и помидоры возможно вместе

Ох, как же сложно угодить всем близким сразу — кто-то зимой любит полакомиться необычными помидорами, а кто-то похрустеть вкуснющими огурчиками. Есть ли такой рецепт закрутки, которая подойдет всем сразу? Да, мы нашли именно такой.

Эта закуска из консервированных огурцов с помидорами по рецепту Shuba хороша и для любителей помидоров, и для "огуречников". Она не только уникальна на вкус, но и выглядит потрясающе — овощи выкладываются слоями в пикантном маринаде.

Как приготовить консервированные огурцы с помидорами

Ингредиенты на 4 порции:

  • огурец — 500 г;
  • томаты — 500 г;
  • соль — 30 г;
  • сахар — 60 г;
  • перец черный, горошек — 6 шт.;
  • уксус — 80 мл4
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • вишня, листья — 2 шт.;
  • укроп, зонтики — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте и обсушите зелень и овощи.
  2. На дно стерилизованных банок положите пряности, затем уложите до половины огурцы, а сверху помидоры. Овощи залейте кипятком, прикройте крышками и оставьте на 10 минут.
  3. Слейте воду с овощей в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, вскипятите, залейте овощи и оставьте на 5 минут.
  4. Слейте маринад в кастрюлю, доведите до кипения, долейте 60 мл воды и заправьте уксусом. Кипящим маринадом залейте овощи в банке. Герметично закройте их крышками и храните в прохладном месте.

При подготовке запасов на зиму руководствуйтесь хитростями от "Телеграфа" о том, какие огурцы лучше всего подходят для консервирования. Именно так ваша закуска будет идеальной.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Огурцы #Заготовка #Готовим дома