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На это варенье уйдут килограммы тыквы: вам даже варить ее не придется

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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На такое варенье уйдет вся выращенная тыква
На такое варенье уйдет вся выращенная тыква. Фото cesmak.info

Невероятно полезная вкуснятина без особых хлопот

Тыква – яркий продукт, без которого трудно представить сезонное меню. Это очень полезный, вкусный и удивительно универсальный овощ. Из него готовят многие самые разнообразные блюда — и непревзойденные кексы, пироги и запеканки, каши и пюре.

А попробуем приготовить варенье из тыквы по рецепту "Це Смак"! Зимой его можно использовать как вкусное дополнение для брускетт, в качестве начинки для пирожков и сдобных рулетов или просто наслаждаться, запивая ароматным чаем или кофе. Вы получите непревзойденное удовольствие от этого яркого и витаминного десерта!

Как приготовить варенье из тыквы

Ингредиенты на 10 порций:

  • тыква – 2 кг;
  • лимон – 2 шт.;
  • сахар – 1,5 кг;
  • апельсин – 2 шт.;
  • имбирь – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты промойте и почистите. Срежьте кожуру с тыквы, разрежьте ее, удалите косточки.
  2. Лимон, тыкву, апельсин и имбирь пропустите через мясорубку. В получившуюся массу добавьте сахар, хорошо перемешайте и переложите в эмалированную посуду. Накройте ее крышкой и оставьте на пару часов настаиваться.
  3. Стерилизуйте банки и крышки, наполните их тыквенным вареньем и закрутите.

Храните их в соответствии с советами "Телеграфа" и наслаждайтесь прекрасным десертом зимой. Приятного аппетита!

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