На это варенье уйдут килограммы тыквы: вам даже варить ее не придется
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Невероятно полезная вкуснятина без особых хлопот
Тыква – яркий продукт, без которого трудно представить сезонное меню. Это очень полезный, вкусный и удивительно универсальный овощ. Из него готовят многие самые разнообразные блюда — и непревзойденные кексы, пироги и запеканки, каши и пюре.
А попробуем приготовить варенье из тыквы по рецепту "Це Смак"! Зимой его можно использовать как вкусное дополнение для брускетт, в качестве начинки для пирожков и сдобных рулетов или просто наслаждаться, запивая ароматным чаем или кофе. Вы получите непревзойденное удовольствие от этого яркого и витаминного десерта!
Как приготовить варенье из тыквы
Ингредиенты на 10 порций:
- тыква – 2 кг;
- лимон – 2 шт.;
- сахар – 1,5 кг;
- апельсин – 2 шт.;
- имбирь – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты промойте и почистите. Срежьте кожуру с тыквы, разрежьте ее, удалите косточки.
- Лимон, тыкву, апельсин и имбирь пропустите через мясорубку. В получившуюся массу добавьте сахар, хорошо перемешайте и переложите в эмалированную посуду. Накройте ее крышкой и оставьте на пару часов настаиваться.
- Стерилизуйте банки и крышки, наполните их тыквенным вареньем и закрутите.
Храните их в соответствии с советами "Телеграфа" и наслаждайтесь прекрасным десертом зимой. Приятного аппетита!