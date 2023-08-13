На это варенье уйдут килограммы тыквы: вам даже варить ее не придется

Невероятно полезная вкуснятина без особых хлопот

Тыква – яркий продукт, без которого трудно представить сезонное меню. Это очень полезный, вкусный и удивительно универсальный овощ. Из него готовят многие самые разнообразные блюда — и непревзойденные кексы, пироги и запеканки, каши и пюре.

А попробуем приготовить варенье из тыквы по рецепту "Це Смак"! Зимой его можно использовать как вкусное дополнение для брускетт, в качестве начинки для пирожков и сдобных рулетов или просто наслаждаться, запивая ароматным чаем или кофе. Вы получите непревзойденное удовольствие от этого яркого и витаминного десерта!

Как приготовить варенье из тыквы

Ингредиенты на 10 порций:

тыква – 2 кг;

лимон – 2 шт.;

сахар – 1,5 кг;

апельсин – 2 шт.;

имбирь – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Все ингредиенты промойте и почистите. Срежьте кожуру с тыквы, разрежьте ее, удалите косточки. Лимон, тыкву, апельсин и имбирь пропустите через мясорубку. В получившуюся массу добавьте сахар, хорошо перемешайте и переложите в эмалированную посуду. Накройте ее крышкой и оставьте на пару часов настаиваться. Стерилизуйте банки и крышки, наполните их тыквенным вареньем и закрутите.

Храните их в соответствии с советами "Телеграфа" и наслаждайтесь прекрасным десертом зимой. Приятного аппетита!