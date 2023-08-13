Одна маленькая хитрость - и ваш кофе будет бодрить еще больше

Вы даже не подозревали, что это возможно!

Кофе – едва ли не самый популярный напиток в мире. Этот напиток пьют уже не только на завтрак, а в обед и на ужин. На кофе приглашают и назначают деловые встречи. Кажется, что этот потрясающий напиток как атрибут современной жизни – без него никуда. Возможно ли сделать его еще более ароматным, вкусным и бодрящим?

Да, если сварить ее с секретом, как советует Pixelinform. Только попробуйте при варке кофе добавить немного цикория – и вы будете представлять себе утро без такого напитка! Кстати, да напиток получится не просто вкусным, но и полезным – цикорий имеет в своем составе большое количество питательных веществ. Ну-ка наслаждаться с пользой ароматным кофе!

Как приготовить кофе с цикорием

Ингредиенты на две чашки:

кофе мелена – 30 г;

цикорий – 10 г;

соль – 1 щепотка;

сахар – 10 г;

холодная вода – 400 мл.

Способ приготовления:

В турку насыпаем кофе и цикорий. По желанию можно добавить соль – она нужна для того, чтобы убрать кислинку из кофе. Добавляем холодную воду и ставим турку на огонь ниже среднего. После закипания выключаем огонь и снимаем турку с плиты. По желанию добавляем сахар и подаем с молоком или сливками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить незабываемый кофе. Вам понадобиться только один ингредиент.