Одна маленькая хитрость - и ваш кофе будет бодрить еще больше
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Вы даже не подозревали, что это возможно!
Кофе – едва ли не самый популярный напиток в мире. Этот напиток пьют уже не только на завтрак, а в обед и на ужин. На кофе приглашают и назначают деловые встречи. Кажется, что этот потрясающий напиток как атрибут современной жизни – без него никуда. Возможно ли сделать его еще более ароматным, вкусным и бодрящим?
Да, если сварить ее с секретом, как советует Pixelinform. Только попробуйте при варке кофе добавить немного цикория – и вы будете представлять себе утро без такого напитка! Кстати, да напиток получится не просто вкусным, но и полезным – цикорий имеет в своем составе большое количество питательных веществ. Ну-ка наслаждаться с пользой ароматным кофе!
Как приготовить кофе с цикорием
Ингредиенты на две чашки:
- кофе мелена – 30 г;
- цикорий – 10 г;
- соль – 1 щепотка;
- сахар – 10 г;
- холодная вода – 400 мл.
Способ приготовления:
- В турку насыпаем кофе и цикорий. По желанию можно добавить соль – она нужна для того, чтобы убрать кислинку из кофе.
- Добавляем холодную воду и ставим турку на огонь ниже среднего. После закипания выключаем огонь и снимаем турку с плиты.
- По желанию добавляем сахар и подаем с молоком или сливками.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить незабываемый кофе. Вам понадобиться только один ингредиент.