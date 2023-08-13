Гора вкусных котлет из банки консервов и трех картофелин: хитрый рецепт

О мясных биточках даже не вспомните!

Котлеты – одно из самых популярных блюд. Их можно готовить из любого мяса, добавляя овощи для сочности и пряности по вкусу.

А вы знали, что для феерических котлет не обязательно переводить много продуктов? Их можно приготовить всего из банки консервов и трех картофелин. Сделайте вкуснейшие котлеты по рецепту "Патріотів України" и вы будете ошеломлены простотой их приготовления и полученным результатом. Идем готовить?

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.;

рыбная консерва (сардина или скумбрия) – 1 б.;

лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

манная крупа – 1 ст. л.;

соль, перец – по своему вкусу.

Рецепт приготовления:

Сварите картофель в мундире, очистите его и остудите. Из рыбной консервы слейте жидкость, разомните рыбу вилкой. Лук очистите и мелко порежьте, по желанию обжарьте и добавьте в консервы. Картофель натрите на мелкой терке и добавьте в консервы. Посолите, поперчите, добавьте яйцо и манную кашу, перемешайте. Сформируйте котлеты и обрушите их в муке. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.

Если любите котлеты, приготовьте кабачковые биточки по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!