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Гора вкусных котлет из банки консервов и трех картофелин: хитрый рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простые в приготовлении рыбные котлеты
Простые в приготовлении рыбные котлеты. Фото today.ua

О мясных биточках даже не вспомните!

Котлеты – одно из самых популярных блюд. Их можно готовить из любого мяса, добавляя овощи для сочности и пряности по вкусу.

А вы знали, что для феерических котлет не обязательно переводить много продуктов? Их можно приготовить всего из банки консервов и трех картофелин. Сделайте вкуснейшие котлеты по рецепту "Патріотів України" и вы будете ошеломлены простотой их приготовления и полученным результатом. Идем готовить?

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.;
  • рыбная консерва (сардина или скумбрия) – 1 б.;
  • лук – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • манная крупа – 1 ст. л.;
  • соль, перец – по своему вкусу.

Рецепт приготовления:

  1. Сварите картофель в мундире, очистите его и остудите.
  2. Из рыбной консервы слейте жидкость, разомните рыбу вилкой.
  3. Лук очистите и мелко порежьте, по желанию обжарьте и добавьте в консервы.
  4. Картофель натрите на мелкой терке и добавьте в консервы. Посолите, поперчите, добавьте яйцо и манную кашу, перемешайте. Сформируйте котлеты и обрушите их в муке.
  5. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.

Если любите котлеты, приготовьте кабачковые биточки по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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