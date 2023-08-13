Гора вкусных котлет из банки консервов и трех картофелин: хитрый рецепт
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О мясных биточках даже не вспомните!
Котлеты – одно из самых популярных блюд. Их можно готовить из любого мяса, добавляя овощи для сочности и пряности по вкусу.
А вы знали, что для феерических котлет не обязательно переводить много продуктов? Их можно приготовить всего из банки консервов и трех картофелин. Сделайте вкуснейшие котлеты по рецепту "Патріотів України" и вы будете ошеломлены простотой их приготовления и полученным результатом. Идем готовить?
Как приготовить рыбные котлеты
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- рыбная консерва (сардина или скумбрия) – 1 б.;
- лук – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- манная крупа – 1 ст. л.;
- соль, перец – по своему вкусу.
Рецепт приготовления:
- Сварите картофель в мундире, очистите его и остудите.
- Из рыбной консервы слейте жидкость, разомните рыбу вилкой.
- Лук очистите и мелко порежьте, по желанию обжарьте и добавьте в консервы.
- Картофель натрите на мелкой терке и добавьте в консервы. Посолите, поперчите, добавьте яйцо и манную кашу, перемешайте. Сформируйте котлеты и обрушите их в муке.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.
Если любите котлеты, приготовьте кабачковые биточки по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!