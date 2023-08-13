Будет в холодильнике круглый год: с этой яркой намазкой голодным никто не будет ходить

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Сладкая и сочная свекла — это не только способ сделать наши блюда вкуснее и красочнее, но и настоящий кладезь витаминов. Рецептов блюд с этим овощем — невероятное количество, от классического борща до необычных сэндвичей.

Единственное, что останавливает кулинаров от приготовления блюд со свеклой — ее долгая варка. Shuba предлагает необычный рецепт намазки из свеклы — для такой закуски не нужно ни варить, ни запекать свеклу. Он будет тушиться вместе с другими ингредиентами, поэтому и сохранит невероятный вкус и цвет.

Как приготовить намазку из свеклы

Ингредиенты на 4 порции:

свекла — 500 г;

яблоки — 100 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

растительное масло — 5 ст. л.;

белый винный уксус — 1 ч. л.;

лавровый лист молотый;

смесь перцев, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите и нарежьте свеклу. Помойте яблоки, удалите из них сердцевину и нарежьте мякоть. Чеснок почистите и нарежьте. Положите все в чашу блендера и измельчите в крошку желаемого размера. Туда же добавьте растительное масло, уксус, молотый лавровый лист и перец, все перемешайте. Свекольную массу выложите в сотейник, накройте крышкой и потушите на слабом огне 20-30 минут или до желаемой мягкости свеклы. Готовое блюдо посолите и перемешайте. При желании дополнительно перебейте погружным блендером для более гладкой текстуры.

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