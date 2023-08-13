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Будет в холодильнике круглый год: с этой яркой намазкой голодным никто не будет ходить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Яркая и вкусная намазка из свеклы
Яркая и вкусная намазка из свеклы. Фото shuba.life

Быстро и из подручных продуктов!

Сладкая и сочная свекла — это не только способ сделать наши блюда вкуснее и красочнее, но и настоящий кладезь витаминов. Рецептов блюд с этим овощем — невероятное количество, от классического борща до необычных сэндвичей.

Единственное, что останавливает кулинаров от приготовления блюд со свеклой — ее долгая варка. Shuba предлагает необычный рецепт намазки из свеклы — для такой закуски не нужно ни варить, ни запекать свеклу. Он будет тушиться вместе с другими ингредиентами, поэтому и сохранит невероятный вкус и цвет.

Как приготовить намазку из свеклы

Ингредиенты на 4 порции:

  • свекла — 500 г;
  • яблоки — 100 г;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • растительное масло — 5 ст. л.;
  • белый винный уксус — 1 ч. л.;
  • лавровый лист молотый;
  • смесь перцев, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите и нарежьте свеклу. Помойте яблоки, удалите из них сердцевину и нарежьте мякоть. Чеснок почистите и нарежьте.
  2. Положите все в чашу блендера и измельчите в крошку желаемого размера. Туда же добавьте растительное масло, уксус, молотый лавровый лист и перец, все перемешайте.
  3. Свекольную массу выложите в сотейник, накройте крышкой и потушите на слабом огне 20-30 минут или до желаемой мягкости свеклы.
  4. Готовое блюдо посолите и перемешайте. При желании дополнительно перебейте погружным блендером для более гладкой текстуры.

Любите свеклу? Приготовьте острую аджику по рецепту "Телеграфа".

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