Таким зефиркам дети точно будут рады: десерт-пятиминутка из подручных продуктов
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За каждый кусочек дети устоят бой
Мало кто откажется от сладкого зефира. Качество магазинных сладостей вызывает много вопросов, тогда почему бы не приготовить вкуснятину дома?
Это суперпростой и веселый летний десерт по рецепту Shuba понравится всем! В отличие от магазинного он получается полезным, мягким и упругим.
Как приготовить домашний малиновый зефир
Ингредиенты:
- малина — 300 г;
- сахар — 750 г;
- агар-агар — 10 г;
- яичный белок — 1 шт.;
- вода — 180 мл;
- сахарная пудра — 150 г.\
Способ приготовления:
- Замочите агар-агар в холодной воде в соответствии с инструкциями на упаковке.
- Протрите малину через сито. К ней добавьте 250 г сахара и перемешивайте до полного его растворения. Оставьте на полчаса.
- Агар-агар добавьте в сахар, вскипятите и варите на маленьком огне 5 минут. В большой миске взбейте яичный белок с малиновым пюре, пока масса не посветлеет. Добавьте сироп и взбивайте до густоты.
- Малиновую массу положите в кондитерский мешок, посадите зефир на пергамент и оставьте сохнуть на сутки. После посыпьте сахарной пудрой, снимите с пергамента и склейте попарно.
Попробуйте приготовить из домашнего зефира невероятный десерт по рецепту "Телеграфа". Такие сладости всегда будут у вас дома!