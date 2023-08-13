Таким зефиркам дети точно будут рады: десерт-пятиминутка из подручных продуктов

За каждый кусочек дети устоят бой

Мало кто откажется от сладкого зефира. Качество магазинных сладостей вызывает много вопросов, тогда почему бы не приготовить вкуснятину дома?

Это суперпростой и веселый летний десерт по рецепту Shuba понравится всем! В отличие от магазинного он получается полезным, мягким и упругим.

Как приготовить домашний малиновый зефир

Ингредиенты:

малина — 300 г;

сахар — 750 г;

агар-агар — 10 г;

яичный белок — 1 шт.;

вода — 180 мл;

сахарная пудра — 150 г.\

Способ приготовления:

Замочите агар-агар в холодной воде в соответствии с инструкциями на упаковке. Протрите малину через сито. К ней добавьте 250 г сахара и перемешивайте до полного его растворения. Оставьте на полчаса. Агар-агар добавьте в сахар, вскипятите и варите на маленьком огне 5 минут. В большой миске взбейте яичный белок с малиновым пюре, пока масса не посветлеет. Добавьте сироп и взбивайте до густоты. Малиновую массу положите в кондитерский мешок, посадите зефир на пергамент и оставьте сохнуть на сутки. После посыпьте сахарной пудрой, снимите с пергамента и склейте попарно.

Попробуйте приготовить из домашнего зефира невероятный десерт по рецепту "Телеграфа". Такие сладости всегда будут у вас дома!