Макорженики с яблоками: аутентичный украинский десерт на Маковия 2023

Прекрасный десерт к празднику и не только

Мы рассказывали, как приготовить традиционный украинский десерт – соложники. Следующие сладости не менее вкусны. Предлагаем приготовить вкусные макорженики на Маковии 2023.

Этот десерт прост и вкусен. Это просто яблоки, обжаренные в кляре и присыпанные маком, блюдо готовится очень быстро и с использованием доступных продуктов. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Яйцо куриное, желток – 3 шт.

Сахар — 1/2 стакана

Масло сливочное 82% — 1 ст. л.

Мука – 2 ст. л.

Масло, мак — по вкусу

Способ приготовления:

Для кляра растираем яичные желтки с половиной стакана сахара и мягким маслом. Масса должна быть однородной. Чистим яблоки. Нарезаем их на толстенькие кружочки и вырезаем у каждого сердцевину с семенами. В сковороде разогреваем растительное масло. Умачиваем яблоки в кляр и поджариваем до золотистой корочки с обеих сторон. После жарки каждый макорженик обваливаем в смеси мака и сахара. Подаем охлажденными.

Рецепт максимально прост, его можно воспроизвести в считанные минуты. Также мы рассказывали, как испечь вкусные булочки-маковички.