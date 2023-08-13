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Макорженики с яблоками: аутентичный украинский десерт на Маковия 2023

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
От таких сладостей в восторге будут и взрослые, и дети
От таких сладостей в восторге будут и взрослые, и дети. Фото shuba.life

Прекрасный десерт к празднику и не только

Мы рассказывали, как приготовить традиционный украинский десерт – соложники. Следующие сладости не менее вкусны. Предлагаем приготовить вкусные макорженики на Маковии 2023.

Этот десерт прост и вкусен. Это просто яблоки, обжаренные в кляре и присыпанные маком, блюдо готовится очень быстро и с использованием доступных продуктов. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2 шт.
  • Яйцо куриное, желток – 3 шт.
  • Сахар — 1/2 стакана
  • Масло сливочное 82% — 1 ст. л.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Масло, мак — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для кляра растираем яичные желтки с половиной стакана сахара и мягким маслом. Масса должна быть однородной.
  2. Чистим яблоки. Нарезаем их на толстенькие кружочки и вырезаем у каждого сердцевину с семенами.
  3. В сковороде разогреваем растительное масло. Умачиваем яблоки в кляр и поджариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
  4. После жарки каждый макорженик обваливаем в смеси мака и сахара. Подаем охлажденными.

Рецепт максимально прост, его можно воспроизвести в считанные минуты. Также мы рассказывали, как испечь вкусные булочки-маковички.

Теги:
#Рецепт #Мак #Десерты #Яблоки