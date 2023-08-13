Макорженики с яблоками: аутентичный украинский десерт на Маковия 2023
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Прекрасный десерт к празднику и не только
Мы рассказывали, как приготовить традиционный украинский десерт – соложники. Следующие сладости не менее вкусны. Предлагаем приготовить вкусные макорженики на Маковии 2023.
Этот десерт прост и вкусен. Это просто яблоки, обжаренные в кляре и присыпанные маком, блюдо готовится очень быстро и с использованием доступных продуктов. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Яблоки – 2 шт.
- Яйцо куриное, желток – 3 шт.
- Сахар — 1/2 стакана
- Масло сливочное 82% — 1 ст. л.
- Мука – 2 ст. л.
- Масло, мак — по вкусу
Способ приготовления:
- Для кляра растираем яичные желтки с половиной стакана сахара и мягким маслом. Масса должна быть однородной.
- Чистим яблоки. Нарезаем их на толстенькие кружочки и вырезаем у каждого сердцевину с семенами.
- В сковороде разогреваем растительное масло. Умачиваем яблоки в кляр и поджариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
- После жарки каждый макорженик обваливаем в смеси мака и сахара. Подаем охлажденными.
Рецепт максимально прост, его можно воспроизвести в считанные минуты. Также мы рассказывали, как испечь вкусные булочки-маковички.