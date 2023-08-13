Несколько картофелин и три яйца: эту пиццу без мяса домашние будут просить постоянно
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Просто натираем картофелину и готовим пиццу
Мы рассказывали, как быстро приготовить вкусную пиццу на сковороде. теперь делимся рецептом интересной ее вариации – на картофельном тесте.
Она не только очень ароматна и вкусна, но еще и полезна. Да и готовится очень просто. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сыр твердый – 200 г
- Томатная паста – 1 упаковка (примерно 4-5 ст.л.)
- Репчатый лук – 1 пучок
- Сливки – 200 мл
- Мука – 150 мг
- Разрыхлитель – 1 ст.л.
- Соль, перец, оливковое масло
Способ приготовления:
- Картошку чистим. Нарезаем ее картофелечисткой на тонкие кусочки. Переводим в отдельную миску.
- Заливаем кусочки водой. Оставляем так примерно на 15 минут. В это время разогреваем сковороду с растительным маслом.
- Нарезаем и обжариваем лук. Морковь натираем и отправляем к луку. Обжариваем.
- Перец, нарезанный большими кубиками, тоже обжариваем с другими овощами. В конце добавляем томатную пасту, соль и перец.
- Сливаем воду из картофеля. Добавляем в нее овощи из сковородки. Добавляем нарезанный зеленый лук.
- В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем соль и перец. Взбиваем венчиком. В процессе вливаем сливки и добавляем муку с разрыхлителем.
- Заливаем полученной смесью овощи. Тщательно перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом. Равномерно выкладываем смесь.
- Выпекаем в предварительно разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут. В конце засыпаем тертым сыром.
Готовую пиццу достаем из духовки. Она легко режется на кусочки и получается очень вкусная. Также мы делились рецептом вкусных кабачковых оладий.