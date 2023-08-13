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Несколько картофелин и три яйца: эту пиццу без мяса домашние будут просить постоянно

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант быстрого обеда или завтрака
Прекрасный вариант быстрого обеда или завтрака. Фото svitreceptiv.com

Просто натираем картофелину и готовим пиццу

Мы рассказывали, как быстро приготовить вкусную пиццу на сковороде. теперь делимся рецептом интересной ее вариации – на картофельном тесте.

Она не только очень ароматна и вкусна, но еще и полезна. Да и готовится очень просто. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сыр твердый – 200 г
  • Томатная паста – 1 упаковка (примерно 4-5 ст.л.)
  • Репчатый лук – 1 пучок
  • Сливки – 200 мл
  • Мука – 150 мг
  • Разрыхлитель – 1 ст.л.
  • Соль, перец, оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Картошку чистим. Нарезаем ее картофелечисткой на тонкие кусочки. Переводим в отдельную миску.
  2. Заливаем кусочки водой. Оставляем так примерно на 15 минут. В это время разогреваем сковороду с растительным маслом.
  3. Нарезаем и обжариваем лук. Морковь натираем и отправляем к луку. Обжариваем.
  4. Перец, нарезанный большими кубиками, тоже обжариваем с другими овощами. В конце добавляем томатную пасту, соль и перец.
  5. Сливаем воду из картофеля. Добавляем в нее овощи из сковородки. Добавляем нарезанный зеленый лук.
  6. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем соль и перец. Взбиваем венчиком. В процессе вливаем сливки и добавляем муку с разрыхлителем.
  7. Заливаем полученной смесью овощи. Тщательно перемешиваем.
  8. Противень застилаем пергаментом. Равномерно выкладываем смесь.
  9. Выпекаем в предварительно разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут. В конце засыпаем тертым сыром.

Готовую пиццу достаем из духовки. Она легко режется на кусочки и получается очень вкусная. Также мы делились рецептом вкусных кабачковых оладий.

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#Рецепт #Картофель #Пицца