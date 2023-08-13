Несколько картофелин и три яйца: эту пиццу без мяса домашние будут просить постоянно

Просто натираем картофелину и готовим пиццу

Мы рассказывали, как быстро приготовить вкусную пиццу на сковороде. теперь делимся рецептом интересной ее вариации – на картофельном тесте.

Она не только очень ароматна и вкусна, но еще и полезна. Да и готовится очень просто. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Яйца – 3 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр твердый – 200 г

Томатная паста – 1 упаковка (примерно 4-5 ст.л.)

Репчатый лук – 1 пучок

Сливки – 200 мл

Мука – 150 мг

Разрыхлитель – 1 ст.л.

Соль, перец, оливковое масло

Способ приготовления:

Картошку чистим. Нарезаем ее картофелечисткой на тонкие кусочки. Переводим в отдельную миску. Заливаем кусочки водой. Оставляем так примерно на 15 минут. В это время разогреваем сковороду с растительным маслом. Нарезаем и обжариваем лук. Морковь натираем и отправляем к луку. Обжариваем. Перец, нарезанный большими кубиками, тоже обжариваем с другими овощами. В конце добавляем томатную пасту, соль и перец. Сливаем воду из картофеля. Добавляем в нее овощи из сковородки. Добавляем нарезанный зеленый лук. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем соль и перец. Взбиваем венчиком. В процессе вливаем сливки и добавляем муку с разрыхлителем. Заливаем полученной смесью овощи. Тщательно перемешиваем. Противень застилаем пергаментом. Равномерно выкладываем смесь. Выпекаем в предварительно разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут. В конце засыпаем тертым сыром.

Готовую пиццу достаем из духовки. Она легко режется на кусочки и получается очень вкусная. Также мы делились рецептом вкусных кабачковых оладий.