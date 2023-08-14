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Как двумя кабачками разбудить всю семью: фантастический рецепт овощных оладий

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нежные, полезные и вкусные кабачковые оладьи
Нежные, полезные и вкусные кабачковые оладьи. Фото jisty.com.ua

Раз попробуете — и будете просыпаться так всегда

Кабачки – столь универсальный летний овощ. Из него можно приготовить абсолютно все – от непревзойденного соуса к макаронам до запеканки.

"Їсти" предлагает еще один рецепт – кабачковые оладьи. С приготовлением такого блюда вы справитесь быстро: вам нужно только натереть кабачки, смешать все ингредиенты и пожарить. Пока ваш любимый проснется – вы уже его будете ждать с непревзойденным завтраком.

Как приготовить оладьи из кабачков

Ингредиенты:

  • 2 средние кабачки;
  • 2 яйца;
  • 50 г твердого творога;
  • 3 зубца чеснока;
  • 2 ст. л. муки;
  • соль, перец, свежая зелень (укроп, петрушка) – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  • Помойте кабачки, срежьте плодоножки. Нарежьте овощи на большой терке. Добавьте яйца и перемешайте все.
  • На большой терке натрите творог. Чеснок почистите и мелко порежьте ножом или пропустите через пресс. Зелень мелко порежьте.
  • В кабачковую массу добавьте натертый сыр, зелень и чеснок, муку, соль и перец по своему вкусу. Всё хорошо перемешайте.
  • На разогретой сковороде с рафинированным маслом столовой ложкой выложите кабачковое тесто. Обжарьте до румяной корочки с обеих сторон.

К кабачковым оладьям приготовьте соус тартар по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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