Как двумя кабачками разбудить всю семью: фантастический рецепт овощных оладий

Раз попробуете — и будете просыпаться так всегда

Кабачки – столь универсальный летний овощ. Из него можно приготовить абсолютно все – от непревзойденного соуса к макаронам до запеканки.

"Їсти" предлагает еще один рецепт – кабачковые оладьи. С приготовлением такого блюда вы справитесь быстро: вам нужно только натереть кабачки, смешать все ингредиенты и пожарить. Пока ваш любимый проснется – вы уже его будете ждать с непревзойденным завтраком.

Как приготовить оладьи из кабачков

Ингредиенты:

2 средние кабачки;

2 яйца;

50 г твердого творога;

3 зубца чеснока;

2 ст. л. муки;

соль, перец, свежая зелень (укроп, петрушка) – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Помойте кабачки, срежьте плодоножки. Нарежьте овощи на большой терке. Добавьте яйца и перемешайте все.

На большой терке натрите творог. Чеснок почистите и мелко порежьте ножом или пропустите через пресс. Зелень мелко порежьте.

В кабачковую массу добавьте натертый сыр, зелень и чеснок, муку, соль и перец по своему вкусу. Всё хорошо перемешайте.

На разогретой сковороде с рафинированным маслом столовой ложкой выложите кабачковое тесто. Обжарьте до румяной корочки с обеих сторон.

К кабачковым оладьям приготовьте соус тартар по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!