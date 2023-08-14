Как двумя кабачками разбудить всю семью: фантастический рецепт овощных оладий
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Раз попробуете — и будете просыпаться так всегда
Кабачки – столь универсальный летний овощ. Из него можно приготовить абсолютно все – от непревзойденного соуса к макаронам до запеканки.
"Їсти" предлагает еще один рецепт – кабачковые оладьи. С приготовлением такого блюда вы справитесь быстро: вам нужно только натереть кабачки, смешать все ингредиенты и пожарить. Пока ваш любимый проснется – вы уже его будете ждать с непревзойденным завтраком.
Как приготовить оладьи из кабачков
Ингредиенты:
- 2 средние кабачки;
- 2 яйца;
- 50 г твердого творога;
- 3 зубца чеснока;
- 2 ст. л. муки;
- соль, перец, свежая зелень (укроп, петрушка) – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте кабачки, срежьте плодоножки. Нарежьте овощи на большой терке. Добавьте яйца и перемешайте все.
- На большой терке натрите творог. Чеснок почистите и мелко порежьте ножом или пропустите через пресс. Зелень мелко порежьте.
- В кабачковую массу добавьте натертый сыр, зелень и чеснок, муку, соль и перец по своему вкусу. Всё хорошо перемешайте.
- На разогретой сковороде с рафинированным маслом столовой ложкой выложите кабачковое тесто. Обжарьте до румяной корочки с обеих сторон.
К кабачковым оладьям приготовьте соус тартар по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!