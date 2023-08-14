Зачем засовывать в банку сено: необычный рецепт консервированных огурцов от шеф-повара

Близкие сначала удивятся, но потом съедят все

Если вы откроете баночку огурцов, вряд ли кто-нибудь сможет пройти мимо и не съесть хотя бы один. Мы уже с вами пробовали необычные рецепты, а сегодня замаринуем огурцы с сеном.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, что именно сено придаст небольшое послевкусие трав и замечательный аромат. Для рецепта он использовал обычное сено, которым кормят животных и продают в зоомагазинах. Соль необходимо использовать исключительно каменную. Попробуем столь необычный рецепт?

Как приготовить огурцы с сеном

Ингредиенты:

1 кг огурцов;

5 зубчиков чеснока;

6 горошин черного перца;

2 бутона гвоздики

4 лавровых листа;

2 ст. л. соли;

2 ст. л. сахара;

1 л воды;

1 пучок сена;

2 ст. л. уксуса

зонтики укропа, листья вишни, смородины – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В большой миске замочите огурцы на 2-3 часа – это поможет удалить нитраты и сделайте огурцы хрустящими. После этого срежьте кончики со всех огурцов. Простерилизуйте банки удобным для вас способом. На дно каждой банки выложите пучок сена, листьев смородины или вишни и зонтики укропа. Складывайте огурцы, перекладывая специями: 5 зубчиков чеснока, 6 горошин черного перца, 2 бутона гвоздики и 4 лавровых листа. Залейте огурцы 2 л кипятка, накройте крышкой и дайте постоять 5 минут, затем слейте воду. Вскипятите еще 1 литр воды, снова залейте в банку с огурцами и оставьте еще на 15 минут. Через указанное время слейте воду из банки в сотейник. Добавьте в воду соль и сахар, доведите до кипения и полного растворения. Добавьте уксус и сразу снимите с огня. Залейте в банки, закупорьте и дайте остыть. Затем поставьте в прохладное место.

Если вы любите необычные рецепты, попробуйте огурцы с виноградом по рецепту "Телеграфа". Готовьте с удовольствием и разнообразием!