Зачем засовывать в банку сено: необычный рецепт консервированных огурцов от шеф-повара
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Близкие сначала удивятся, но потом съедят все
Если вы откроете баночку огурцов, вряд ли кто-нибудь сможет пройти мимо и не съесть хотя бы один. Мы уже с вами пробовали необычные рецепты, а сегодня замаринуем огурцы с сеном.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, что именно сено придаст небольшое послевкусие трав и замечательный аромат. Для рецепта он использовал обычное сено, которым кормят животных и продают в зоомагазинах. Соль необходимо использовать исключительно каменную. Попробуем столь необычный рецепт?
Как приготовить огурцы с сеном
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов;
- 5 зубчиков чеснока;
- 6 горошин черного перца;
- 2 бутона гвоздики
- 4 лавровых листа;
- 2 ст. л. соли;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 л воды;
- 1 пучок сена;
- 2 ст. л. уксуса
- зонтики укропа, листья вишни, смородины – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В большой миске замочите огурцы на 2-3 часа – это поможет удалить нитраты и сделайте огурцы хрустящими. После этого срежьте кончики со всех огурцов.
- Простерилизуйте банки удобным для вас способом. На дно каждой банки выложите пучок сена, листьев смородины или вишни и зонтики укропа.
- Складывайте огурцы, перекладывая специями: 5 зубчиков чеснока, 6 горошин черного перца, 2 бутона гвоздики и 4 лавровых листа.
- Залейте огурцы 2 л кипятка, накройте крышкой и дайте постоять 5 минут, затем слейте воду. Вскипятите еще 1 литр воды, снова залейте в банку с огурцами и оставьте еще на 15 минут. Через указанное время слейте воду из банки в сотейник.
- Добавьте в воду соль и сахар, доведите до кипения и полного растворения. Добавьте уксус и сразу снимите с огня. Залейте в банки, закупорьте и дайте остыть. Затем поставьте в прохладное место.
Если вы любите необычные рецепты, попробуйте огурцы с виноградом по рецепту "Телеграфа". Готовьте с удовольствием и разнообразием!