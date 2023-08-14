Как только отвернетесь - съедят всю тарелку: рецепт фантастических пирожков с яблоками

Всего 15 минут — и блюдо на столе!

Помните, как в детстве собирали сочные яблоки, несли их на кухню и жарили вместе с семьей вкусные пирожки? Именно их попробуем сейчас приготовить.

"Бабусині рецепти" порадуют вас не только потрясающим рецептом блюда, но и процессом его приготовления. Это ведь очень большое наслаждение — собраться семьей, замесить тесто и пожарить вкуснятину. К тому же, рецепт можно изменить в соответствии с собственным вкусом – приготовить их с грушей или смородиной или убрать корицу, если вы ее не любите.

Как приготовить яблочные пирожки

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

соль – щепотка;

сахар – 30 г;

молоко – 130 мл;

мука – 125 г;

разрыхлитель – ⅓ ч.л.;

лимонная цедра – ⅓ ч.л.;

корица – ¼ ч.л.;

яблоки – 3 шт.

Способ приготовления:

В миске смешиваем яйца с сахаром и солью, взбиваем до однородности. В полученную яичную смесь вливаем лимонную цедру, молоко и добавляем корицу. Все сбиваем венчиком. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Лопаткой замешиваем жидкое тесто. Яблоки моем, очищаем их от кожуры и семян. Мякоть нарезаем кольцами толщиной 1 см. Разогреваем сковороду подсолнечным маслом. Каждое кольцо яблоки обмачиваем в тесто и выкладываем в сковороду. Обжариваем до золотистой корочки.

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