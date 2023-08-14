Как только отвернетесь - съедят всю тарелку: рецепт фантастических пирожков с яблоками
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Всего 15 минут — и блюдо на столе!
Помните, как в детстве собирали сочные яблоки, несли их на кухню и жарили вместе с семьей вкусные пирожки? Именно их попробуем сейчас приготовить.
"Бабусині рецепти" порадуют вас не только потрясающим рецептом блюда, но и процессом его приготовления. Это ведь очень большое наслаждение — собраться семьей, замесить тесто и пожарить вкуснятину. К тому же, рецепт можно изменить в соответствии с собственным вкусом – приготовить их с грушей или смородиной или убрать корицу, если вы ее не любите.
Как приготовить яблочные пирожки
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- соль – щепотка;
- сахар – 30 г;
- молоко – 130 мл;
- мука – 125 г;
- разрыхлитель – ⅓ ч.л.;
- лимонная цедра – ⅓ ч.л.;
- корица – ¼ ч.л.;
- яблоки – 3 шт.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем яйца с сахаром и солью, взбиваем до однородности. В полученную яичную смесь вливаем лимонную цедру, молоко и добавляем корицу. Все сбиваем венчиком.
- Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Лопаткой замешиваем жидкое тесто.
- Яблоки моем, очищаем их от кожуры и семян. Мякоть нарезаем кольцами толщиной 1 см.
- Разогреваем сковороду подсолнечным маслом.
- Каждое кольцо яблоки обмачиваем в тесто и выкладываем в сковороду. Обжариваем до золотистой корочки.
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